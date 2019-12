Kinder erzählen Geschichte des „Sterntaler“

„Machet die Tore weit“ - das Lied vom Dürbheimer Kirchenchor St. Peter und Paul zu Beginn des Festgottesdiensts hat sinnbildlich für die diesjährige Pfarrgemeindefeier in der Festhalle in Dürbheim gegolten. Die Tore sind weit geöffnet gewesen und viele Gäste sind am Sonntag zum Gemeindefest gekommen.

Das Fest begann mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Robert Auberle zelebriert wurde. Die Erstkommunionkinder gestalteten den Festgottesdienst mit. Im Anschluss ehrten Pfarrer Robert Aubele und der Vorsitzende Florian Kühner-Feldes die Sopransängerin Petra Gehardt für ihre 30-jährige Singtätigkeit und Bass-Sänger Engelbert Mauderer für sein 40-jähriges aktives Singen im Kirchenchor Dürbheim. Sie bekamen eine Urkunde des Cäcilienverbandes und eine Anstecknadel.

Andrea Mattes, die zweite Vorsitzende der Kirchengemeinde St. Peter und Paul lies die Aktivitäten des Kirchenjahrs 2019 Revue passieren. Sie sprach über die Besenwirtschaft an Fasnet, das Gemeindefest an Fronleichnam, die Teilnahme am Heimatfest und den Seniorennachmittag.

Am 8. Februar 2019 verstarb der langjährige Diakon Dr. Engelbert Paulus. Mit seinen Ideen und Impulsen wie zum Beispiel der Motorradsegnung, Kunstaustellungen in der Kirche und im Gemeindehaus, neue Ideen zu Festen und Veranstaltungen hatte er das Leben der Gemeinde wesentlich mitbestimmt.

Erfreulich war die Tatsache, dass zu Anfang des Jahres 2019 Jörg Kapp als weiterer Mesner neben Theresia Märtens die vielen Dienste und Aufgaben übernommen hat.

Im März 2020 wird unter dem Motto „Wie sieht´s aus“ zur Kirchengemeinderatswahl aufgerufen. Schon heute ermunterte Andrea Mattes die Gemeindemitglieder sich aktiv an der Gestaltung des Gemeindelebens mitzuwirken.

Der Musikverein Dürbheim unter Leitung von Leo Mattes wartete dann mit schmissigen Weisen zum „Frühschoppen“ auf. Nahtlos ging es zum gemeinsamen Mittagstisch über. Hier wurden Weißwürste, Maultaschen und Bratwürste angeboten.

Am Nachmittag zeigten die Kinder des Kindergartens „Sankt Elisabeth“ eine Aufführung des Märchens „Sterntaler“. Die Leitung hatte Juliane Renn und ihr Team in den Händen. Anja Kapp beschäftigte die Kinder in der „Bastelstube“. Die Kinder bastelten hübsche Schneemänner aus Papier.