Kinder erleben Abenteuer des Paulus nach

Das große Zelt im Pfarrgarten der Aldinger Kirchengemeinde war dieses Jahr endlich wieder gut gefüllt. Es waren über 150 Kinder, überwiegend aus Aldingen, Aixheim, Frittlingen und Denkingen, die hier laut Mitteilung im Rahmen der Kinderferienwoche, die Geschichten und Abenteuer von Paulus nacherlebten. Möglich machte das die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen durch Karin Pohl und ihr Team. Das waren mehr als 50 überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit diese Woche vorbereiteten.

Täglich hineingenommen vom Theaterteam begann der Auftakt in die Geschichte von Paulus. Einem Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen und so zu verhindern, dass sich der christliche Glaube weiter ausbreitet. Bis er selber dem begegnet, den er verfolgt: Jesus. Ab diesem Zeitpunkt hätte sich das Leben von Paulus um 180 Grad geändert. Aus dem Mann, der alles dafür getan hätte, um die Christen zum Schweigen zu bringen sei der wichtigste Missionar, Gemeindegründer und Verkünder der frohen Botschaft geworden. Gefängnis und Auspeitschung, Ablehnung und Verfolgung, all das erführ Paulus jetzt selber. Das hätte ihn aber nicht stoppen können, um von dem zu erzählen, den er erlebt und der ihn verändert hat: Jesus.

Auch Rudi Rabe und Antonella, die Schnecke, freuten sich auf die Kinder. Die beiden erklärten mit viel Humor und Spaß alles was die Kinder beachten mussten und was wichtig war. Beendet wurden die Nachmittage mit der Fortsetzungsgeschichte, die seit vielen Jahren von Sybille Adt erzählt wird.

Das besondere Highlight in diesem Jahr sei der gemeinsame Familiengottesdienst mit Musical am Sonntag gewesen. Schon am Samstag hätten sich die Kinder in Kleingruppen für ihren Musicalauftritt vorbereitet und geprobt. Ob als Purpurschnecke verkleidet, singend im Chor oder als Gefängnis-Schlamassel-Kid: unter Anleitung der Kleingruppenleiter sei für jeden eine passende Rolle gefunden worden. Vor dem Auftritt stand aber noch die Nachtwanderung und das anschließende Übernachten auf dem Bauernhof auf dem Programm.

Bis Mittwoch erlebten die Kinder noch die Abenteuer des Paulus. Beim Geländespiel, als sie Drachmen, Schekel und Denare verdienen mussten und bei Spielen rund um den Pfarrgarten. Gemeindegründung, Aufstände oder Schiffbruch - trotz vieler Gefahren, schwierigen Situationen und einigen brenzligen Begegnungen durften die Kinder erleben, wie Paulus sich von seinem Auftrag der Verkündigung nicht abringen ließ.