Kinder entpuppen sich als begabte Artisten

Eine außergewöhnliche Schulwoche haben die Schüler der Leintalschule Frittlingen vor den Pfingstferien erlebt. In einem Zirkusprojekt wurde das Klassenzimmer mit dem Zirkuszelt getauscht.

Der Projektzirkus Bingo aus Horb hatte sein Zelt neben dem Sportplatz aufgebaut und führte die Kinder in die Zirkuswelt ein. Zunächst konnten die Kinder alle Angebote von Bodenakrobatik, Clownerie, Trapez über Fakir, Tellerdrehen und Jonglage bis zu Zauberei und Rolla Bolla ausprobieren.

Lampenfieber bei den Kindern

Relativ schnell fand jeder das zu ihm Passende und übte hier Kunststückchen, die in zwei Vorstellungen am Freitagnachmittag vor den zahlreich erschienenen Eltern und Großeltern vorgeführt wurden. Aufgeregt, aber mit viel Spaß und Freude boten die Kinder eine beachtliche Zirkusschau.

Zunächst zeigten die Erst- und Zweitklässler in der Manege was sie gelernt hatten. So ließen sie Teller auf Stöckchen drehen, übten sich im Jonglieren, ließen Reifen drehen, liefen als Fakire über Scherben und legten sich auf Nagelbretter, machten Späße als Clowns, ließen Mitschüler in einer Kiste verschwinden, durchbohrten diese mit zahlreichen Stäben und holten schließlich zur Überraschung gleich drei Kinder aus der Kiste.

Waghalsige Nummer auf dem Seil

Sie zeigten Gleichgewichtsübungen auf Brettern, die auf einer Rolle lagen, und akrobatische Übungen am Trapez. Der Applaus des Publikums war ihnen sicher.

Bei der Vorführung der Dritt- und Viertklässler war das Niveau noch höher und hier überraschten vor allem Romy, Pia und Alisa mit einer waghalsigen Nummer am Seil. In dieser Aufführung war auch noch eine Bodenakrobatiknummer zu sehen.

Die Zirkusfamilie Fiala, ehemalige tschechische Staatsartisten aus Prag, verstanden es, die Kinder zu begeistern und die jeweiligen Talente zu fördern.

Alle Kinder hatten sichtlich Spaß an diesem Projekt.

Dies war nur möglich dank zahlreicher Sponsoren und die Unterstützung der Eltern, die unter anderem beim Zeltauf- und -abbau behilflich waren.