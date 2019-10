Eine neue Schenkung befindet sich seit kurzem in der Sammlung der Kunststiftung Hohenkarpfen. Es handelt sich um eine bedeutende Tuschpinselzeichnung des „Dornengekrönten“ aus dem wichtigen Frühwerk des Malers, Graphikers und Bildhauers Emil Kiess (geb. in Trossingen 1930), so eine Pressemitteilung. Das Blatt stammt aus dem Nachlass des Priesters und früheren Tuttlinger Dekans Alfred Barth (Esslingen 1907 – Böbingen an der Rems 1981). Barth erhielt es seinerseits als Geschenk des Künstlers.

Die Pinselzeichnung in Tusche, Lavierung und Aquarell aus dem Jahr 1952 stellt mit der„Dornenkrönung“ eine Szene aus der Passion Christi dar. Die Figuren sind aus kräftigen, breiten, schwarzen Pinselstrichen aufgebaut, während wenige blau-graue Striche Akzente setzen und graue Lavierungen einen räumlichen Hintergrund andeuten. Der Willi Baumeister-Schüler Emil Kiess setzte sich in den 1950er Jahren mit der Nouvelle École de Paris um Nicolas de Staël und Pierre Soulages auseinander. Vor allem mit zunehmend abstrahierten religiösen Motiven sorgte er für erstes Aufsehen. 1960 verlieh ihm die Deutsche Akademie in Rom eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutsche Künstler überhaupt: das Rom-Stipendium in der Villa Massimo.

Kein Wunder, dass Dekan Barth, seit 1947 Stadtpfarrer in Tuttlingen, den jungen und bereits mehrfach preisgekrönten Künstler Emil Kiess neben Franz Bucher aus Rottweil und Wilhelm Geyer aus Ulm für das Großprojekt eines Kirchenneubaus heranzog. Kiess entwarf für die von Barth seit 1953 geplante und 1960 bis 1963 erbaute Kirche Maria Königin abstrakte, farbige Betonglaskassetten, deren strahlende Blau-, Rot- und Weißtöne bis heute das Gesicht der Pfarrkirche prägen.

Schon ab 1961 bereitete Barth die Gründung des „Instituts für Katechetik und Homiletik“ in München vor, dessen Direktor er 1964 wurde, so die Mitteilung. Die Kiess-Zeichnung des „Dornengekrönten“ begleitete ihn dorthin. „Dass sie nun als Schenkung zurück in die Region findet, ist ein besonderer Glücksfall für die Kunststiftung Hohenkarpfen, die dem Künstler Emil Kiess seit langem eng verbunden ist.“ Dieses kleine, aber bedeutende Werk beleuchtet exemplarisch den Kontext der hiesigen künstlerischen Landschaft der Nachkriegsmoderne.