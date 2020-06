Keine Sommersprossen, aber „Sommersprössle“

„Sommersprössle“, zwei Konzerte am 7. und 8. Juli, können nun doch statt des geplanten elftägigen Festivals „Sommersprossen“ stattfinden. „Intendant Florian Donderer und ich freuen uns, mit zwei Konzerten zu zeigen, dass die Musik auch zu Corona-Zeiten lebt“, so Marco Schaffert, Leiter des städtischen Kulturamts, in einer Pressemitteilung. Beide Konzerte finden um 20 Uhr in der Predigerkirche statt, der Vorverkauf hat begonnen.

„Jetzt ist die gesetzliche Voraussetzung für kleinere Veranstaltungen geschaffen“, sagt Schaffert. „Wir haben ja schon bei der Absage verkündet, dass wir möglichst spielen wollten, wenn das zulässig sein würde.“ Zulässig sei es – aber mit Einschränkungen: So seien zum Beispiel maximal 99 Zuhörer zugelassen, und es gebe Hygiene- und Abstandsvorschriften. Schaffert: „Wir sind uns sicher, dass wir alle Sicherheitsvorkehrungen eingeplant haben und den Besuchern so einen unbeschwerten Konzertabend bieten können. Der Intendant ist Feuer und Flamme, gleich wieder in Rottweil zu musizieren. Deshalb hat er renommierte Musiker verpflichtet.“

Beim ersten Konzert „Duo!“ am Dienstag, 7. Juli, wird das Musizieren zu zweit im Mittelpunkt stehen. Janina Ruh (Violoncello), Tanja Tetzlaff (Violoncello), Annemei Blessing-Leyhausen (Sopran) und Florian Donderer (Violine) werden in verschiedenen Zusammensetzungen, aber ausschließlich als Duos auftreten. Zu hören sein werden Werke von Ludwig van Beethoven, Erwin Schulhoff, Bernhard Heinrich Romberg und Ralph Vaughan Williams.

„Quartett!“ ist der Titel des zweiten Konzerts am Mittwoch, 8. Juli, bei dem das Signum Quartett Werke von Joseph Haydn, Leoš Janáček und Franz Schubert spielen wird. Florian Donderer (Violine), Annette Walther (Violine), Xandi van Dijk (Viola) und Thomas Schmitz (Violoncello), das Signum Quartett, sind ein bekanntes Ensemble, das unter anderem für seine Schubert-Einspielung „Aus der Ferne“ 2019 einen Opus Klassik gewann. Als „hauseigenes“ Quartett des Intendanten eröffneten sie schon im letzten Jahr das Sommersprossen-Festival und sollen auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Klassikfestivals sein.

Die Musikerinnen des ersten Konzerts sind bekannte Namen in Rottweil und bei den Sommersprossen. Tanja Tetzlaff, renommierte Cellistin und Ehefrau des Intendanten Florian Donderer, war ebenfalls im letzten Jahr bei den Sommersprossen zu Gast und spielte dort mit ihm im Duo. Mit Janina Ruh und Annemei Blessing-Leyhausen treten laut Mitteilung zwei herausragende Musikerinnen aus Rottweil auf.

„Die Konzerte werden etwas anders sein als gewohnt: Es kann keine Pause mit Bewirtung geben, deshalb werden die Konzerte insgesamt etwas kürzer sein“, sagt Schaffert. „Aber wir garantieren hohen Kunstgenuss.“

Der Eintritt beträgt bei beiden Konzerten jeweils 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt, eine Platzkarte wird wegen der eingeschränkten Besucherzahl jedoch unbedingt benötigt. Karten können nur im Vorverkauf in der Tourist-Information Rottweil, im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region erworben werden.

Die Konzertbesucher werden gebeten, frühzeitig vor Konzertbeginn zu erscheinen, Saalöffnung ist um 19 Uhr. Das Kulturamt erfasst ihre Kontaktdaten und weist Plätze zu. Der Mund-Nase-Schutz muss aufbehalten werden, bis die Plätze eingenommen wurden. Personen, die in den vorausgegangenen 14 Tagen in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person gestanden haben oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die Konzerte laut Mitteilung nicht besuchen.