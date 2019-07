Kauder macht auf Sommertour Station in Balgheim

Die Firma CNC Dreher in Balgheim ist spezialisiert auf Präzisionsdrehteile, auf völlig neue Herstellungsverfahren. Für den Bundestagsabgeordneten Volker Kauder war es laut Pressemitteilung bei seinem Besuch einmal mehr ein Zeichen dafür, „was möglich ist, was geleistet werden kann“, auch in diesem Unternehmen am Fuß des Heubergs mit seinen 20 Beschäftigten, die im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten und einen Umsatz von vier Millionen Euro im Jahr erwirtschaften.

Doch schon bei der Begrüßung des Christdemokraten, der von dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Markus Keller und weiteren Parteifreunden begleitet wurde, ging es im Gespräch mit Geschäftsführer Ingo Dreher weit über die derzeitige Situation des Betriebs hinaus („Uns geht es noch gut, von einer Delle ist noch nichts zu spüren“) um die Themen, die für die Zukunft Sorgen bereiten können. Und die sich jetzt schon am Horizont abzeichnen: 45 Prozent der Aufträge des Unternehmens kommen laut Mitteilung aus dem Automotivbereich, dessen Zukunft mit allerlei Fragezeichen versehen ist. Dazu kommt eine Diskussion über die Kohlendioxid-Emissionen und damit einher ein Zungenschlag von mancher Seite, der eine Deindustrialisierung befürchten lässt. So der Geschäftsführer des Unternehmens, der der Technikoffenheit das Wort redet und darauf hinwies, dass vor kurzem ein flächendeckender Stromausfall gedroht habe: „Einen solchen black out können wir uns aber nicht leisten.“

Warnzeichen, die ernst genommen werden müssen. Mit der auf allen Seiten bekräftigten Feststellung, dass „die Energiewende gelingen muss und wird“ und auch, dass der Verbrennungsmotor noch nicht am Ende angekommen sei. Mit Skepsis sehen alle Beteiligten, auch welche, die einstmals deren Fans waren, inzwischen die E-Mobilität. „Es geht darum, die richtigen Wege einzuschlagen, nicht aber dem Industriestandort Deutschland das Licht auszublasen.“ So die Quintessenz einer intensiven Diskussion, die in den Räumlichkeiten des Unternehmens begonnen hatte und bei der nahe gelegenen Bäckerei Licht eine Fortsetzung fand.

Nicht nur, dass Ministerpräsident Kretschmann den Bau von Leitungen vom Norden (offshore) in den Süden ablehne, nahm die Runde verwundert zur Kenntnis, sondern es wurde einer rationalen, an der Vernunft orientierten Energiepolitik das Wort geredet. Und so regte Volker Kauder an, den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, der derzeit an einem Papier zu dem gesamten Bereich für die Unionsfraktion schreibt, für den Herbst zu einer Veranstaltung der CDU-Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen einzuladen. Dies auf die Anfrage im Laufe der Diskussion nach der Position der CDU zu dem Thema, das nahezu alle bewegt. Denn, so die geäußerte Sorge: „Bei all den Problemen rundum in der ganzen Welt wollen wir verlässliche Antworten auf die Fragen nach der Energie der Zukunft, nach der Mobilität und nach einer Klimapolitik, die den Namen zu Recht verdient.“

Und neue Wege gehen: so lud Kauder Geschäftsführer Ingo Dreher in sein Büro ein, um ihm seine Ideen vorzustellen, aus Elefantengras Energie zu gewinnen: „Was Sie sagen, klingt gut. Lassen Sie uns darüber reden.“