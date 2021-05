Katholische Kirchengemeinde Denkingen verabschiedet Schwester Elcitta

Die katholischen Kirchengemeinde Denkingen hat im Gemeindegottesdienst am vergangenen Sonntag die Oberin des Konvents der indischen Schwestern „Mägde Christi“ nach fast fünfjähriger Tätigkeit in Denkingen verabschiedet. Die Ordensleitung der Schwesterngemeinschaft hat Sr. Elcitta eine neue Aufgabe in ihrem Heimatland Indien übertragen. Im Gottesdienst anwesend war auch die Oberin für Deutschland aus Iserlohn, Schwester Bino.

Auf eine über 100-jährige Geschichte kann das Schwesternhaus in Denkingen zurückblicken. Bis 2013 wohnten und arbeiteten hier die Vinzentinerinnen. Bereits 2017 kamen die ersten beiden indischen Schwestern „Mägde Christi der Society of Kristudasis“ (SKD), nach Denkingen. Beide Schwestern übernahmen ihre Arbeit bei der Sozialstation Spaichingen. Doch bald erhielten die Schwestern Elcitta und Sheena mit Sr. July und Sr. Maria Verstärkung.

Zum ersten Mal lässt sich 2017 ein Konvent aus der indischen Kongregation in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nieder. Oberin wurde Sr. Elcitta. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der indische Pater Sabu, der Ortspfarrer von Denkingen. Er kontaktierte seinen Heimatbischof Erzbischof Emeritus Jacob Thoomkuzhy, der auch Gründervater der „Society of Kristudasis“ ist. Inzwischen zählt die junge Gemeinschaft über 300 Ordensschwestern an verschiedenen Standorten. Davon wirken derzeit 20 Schwestern in Deutschland.

Schwester Elcitta wurde in Thondernud/Kerala geboren. 1989 kam sie nach Deutschland. Nach kurzem Aufenthalt im Hauptsitz der Gemeinschaft in Iserlohn Nordrhein-Westfalen hat sie 1993 ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und war in einem Krankenhaus tätig, bis sie 2017 nach Denkingen kam..

Kaum war die Oberin des Denkinger Konvents aus ihrem Heimaturlaub zurück und hatte ihre Quarantäne überstanden, wurde die Kirchengemeinde mit der traurigen Nachricht konfrontiert, dass die lieb gewonnene Schwester in ihrem Heimatland gebraucht wird.

„Gott führt Jeden auf seinem eigenen Weg“, betonte Pater Sabu in seiner Abschiedsrede. Er dankte der scheidenden Schwester für ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit bei ihrer Arbeit mit den Kranken und alten Menschen. Neben dieser Arbeit übernahm sie zusätzliche Aufgaben in der Kirchengemeinde wie Lektoren-, Besuchsdienst und Kommunionhelfer. Viele Sterbende begleitete sie auf ihrem letzten Weg.

Die Kraft hierzu holte sie sich bei den Gebeten in der Hauskapelle, sagte Pater Sabu. So habe Sr. Elcitta viele Zeichen gesetzt. „Wir sind sehr traurig, dass Sie uns verlassen, doch Ihre freundliche und herzliche Art werde in den Herzen der Menschen bleiben.“ Für das Geleistete sprach der Ortspfarrer ein herzliches Vergelt’s Gott und wünschte der Scheidenden weiterhin Gottes Segen.

Im Namen des Kirchengemeinderats und der ganzen Gemeinde bedankte sich Norbert Schnee für den Einsatz und das Engagement in der Kirchengemeinde. Mit dem Schwesternkonvent sei auch die Kirchengemeinde vor große Herausforderungen gestanden.

Inzwischen seien die Schwestern im Ort und in der ganzen Seelsorgeeinheit durch ihre Herzlichkeit sehr gut aufgenommen und lieb geworden. Ein irisches Segensgebet soll die Schwester weiterhin auf ihrem Weg begleiten.

Neben der Kollekte des Tages erhielt die scheidende Oberin von der Kirchengemeinde ein weiteres Geldgeschenk für ihre weitere Arbeit in einem Altenheim in Indien.

Schwester Sheena ist nun Oberin des Konvents geworden.