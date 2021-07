Katholische Kirche in Aldingen ist heller denn je

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien Aldingen hat mit einem Festgottesdienst am vergangenen Samstag nach zweieinhalb monatiger Restaurierungsarbeiten die Wiedereröffnung ihres Gotteshauses gefeiert. In Conzelebration feierten Pater Sabu Palakkal und Pfarrer Franz Xaver Weber den besonderen Gottesdienst. Der Kirchen- und Kinderchor unter Leitung von Natascha Sentyshcheva gaben mit festlichen Gesängen der Feier eine besondere musikalische Note.

„Nach wochenlangen Renovierungsarbeiten unserer Kirche ist heute ein Tag der Freude und Dankbarkeit“, sagte Pater Sabu in seiner Begrüßung der aufgrund der Corona-Pandemie begrenzten Besucherzahl. „Freude darüber, dass wir heute in der frisch renovierten Kirche Gottesdienst halten können und Dankbarkeit, dass alle Arbeiten ohne Zwischenfälle und Unfall gemacht werden konnten.“

Pater Sabu sagte Dank allen Beteiligten sowie dem Kirchengemeinderat und Kirchenpfleger Gerhard Kratt für ihren großen Einsatz. Nach der Weihwasserweihe besprengte Pfarrer Weber den Altarraum mit dem in leuchtenden Farben strahlenden Altarbild, sowie die hauptsächlich restaurierten Stellen im Gotteshaus, sowie die anwesenden Menschen als Symbol der Weihe. Laut erklang das meist gesungene deutschsprachige katholische Kirchenlied „Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land“ von Joseph Mohr.

Obwohl die Gottesdienste im benachbarten Gemeindehaus während der Arbeiten stattfinden konnten, waren die Menschen doch froh und freuten sich, wieder im jetzt hellen Gotteshaus feiern, beten und singen zu dürfen.

In der Predigt ging Pfarrer Weber auf das Tagesevangelium ein und Jesus Auftrag: „Geht hinaus in alle Welt und verkündet allen Menschen das Evangelium“. So wie der ganze Kirchenraum gereinigt worden sei, reinige Jesus den Menschen.

Zum Schluss seiner Predigt gab er eine detaillierte Beschreibung des fast neuen Altarhintergrundes in Form eines auf Gips gemalten Lebensbaumes, von Professor Johannes Wohlfahrt geschaffen. Alle Stationen des Bildes weisen auf Maria, die Patronin der Kirche, hin und ihrer Mitwirkung beim Erlösungswerk am Kreuz. Pfarrer Weber lud die Christen zum regen Besuch der im neuen Licht erstrahlenden Kirche ein und sie nicht zu „schonen“.

Nach dem Schlusschor der Kinder gab Architekt Thomas Klink einen Rückblick über die durchgeführten Reparaturen an den vier beschädigten Betonelementen der Dachecken. Diese gaben auch Anlass für weitere Restaurierungen innerhalb der Kirche und deren gesamten Reinigung.

Im Gespräch ergänze Kirchenpfleger Gerhard Kratt dass das veranschlagte Kostenbudget von ca. 160 000 Euro mit maximal 130 000 Euro erfreulicherweise unterschritten wird. Diese müsse indessen die Kirchengemeinde alleine, ohne Zuschuss aus Rottenburg, stemmen. Und da die Restaurateure so gut arbeiteten, konnte auch die geplante Arbeitszeit von drei Monaten verkürzt werden.

Da für die Durchführung der Dachreparaturen auch innen ein Gerüst notwendig war, habe der Kirchengemeinderat beschlossen, nach fast 60 Jahren auch eine komplette Innenreinigung und Renovierung durchzuführen, informierte KGRV Brigitte Bücher.

Die Schäden an den Betonelementen am Dach mussten unter Leitung von Architekt Thomas Klink aufwändig repariert werden. Von dieser außerordentlich wichtigen Maßnahme sind jetzt an den Ecken des Daches nur noch Metallplatten zu sehen, die in Zukunft solche Schäden verhindern sollen.

Die Wände und Betonflächen sowie die rot-weißen Kunstglasfenster wurden von Schmutz, Ruß und Staub befreit. Diese Reinigung tat besonders dem Altarbild gut. Hier wurde auch die vor langer Zeit durch einen Wasserschaden entstandenen Schäden fachmännisch durch Karl Schweikert hervorragend restauriert. Durch die Reinigung erstrahlen die bunten Farben wieder strahlend wie zu der Entstehungszeit.

„Damit wir möglichst lange Freude an den helleren Wänden haben, wurde ein neues Kerzensystem für die Opferkerzen angeschafft, bei dem die Abluft der Kerzen gefiltert wird“, freute sich Bücher ganz besonders. Bisher fast unbeachtet, glänzt und leuchtet der an der Rückwand der Kirche angebrachte Kreuzweg nach seiner Restaurierung. Weiter wurde der Gestühlsboden abgeschliffen und neu versiegelt, die alte Beleuchtung gegen moderne LED-Leuchten ersetzt, die Vorhanglamellen an Fenstern über der Empore wurden erneuert und der Beichtstuhl restauriert. Durch das Entfernen der Zwischenwand auf einer Seite, sind jetzt auch Beichtgespräche möglich.

Im Namen des Kirchengemeinderates bedankte sich Brigitte Bücher bei allen Beteiligten mit einem Geschenk.