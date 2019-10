Kapellen bereiten den Zuhörern großes Vergnügen

Aldingen hat am Wochenende ganz im Zeichen der Blasmusik gestanden. Der Musikverein hielt zwei Tage bei schönstem Herbstwetter sein sechstes Herbstfest in der Werkstatt bei Holzbau Samuel Haller ab.

An beiden Tagen kamen die Blasmusikliebhaber voll auf ihre Kosten. In allen Facetten und Stilrichtungen wurde Blasmusik geboten, angefangen von böhmischer und steierischer Musik über Unterhaltungsevergreens bis zu Märschen und Polkas. Auch mancher Klassiker verirrte sich in die Darbietungen der verschiedenen Kapellen.

Die Dorfschwaben Musikanten Darowa unter der Leitung von Franz Müller eröffneten schwungvoll den „Böhmischen Abend“ am Samstag. Mit ihrer urwüchsigen Blasmusik gelang es ihnen in kurzer Zeit, echte Volksfeststimmung in die Halle zu bringen. Die Besucher machten mit, klatschten zu den Melodien und ließen sich von der Musik verzaubern. Dem Thema angemessen mischten sich auch Besucher in Dirndl und Lederhosen oder einem karierten Hemd unter die Zuhörer.

Nach 21 Uhr war Wachablösung. Die Sulzbach Musikanten unter Leitung ihres Dirigenten Karl Jung übernahmen nun die Unterhaltung. Mit ihrer Blasmusik knüpften sie an ihre Vorkapelle an. Die Stimmung konnte sich nur noch steigern. Manches vom Musikverein selbst kreiertes „Flötenfeuer“ und „Kräutermelodie“ hob die Festlaune in dem beheizten Raum. Für den Hunger gab es gegrillte Schweinehalssteaks und gerauchten Schweinehals mit Kartoffelsalat, auch Rote Wurst vom Grill oder gerauchte Bratwurst aus dem Kessel.

Bereits zum zünftigen Frühschoppen und über die Mittagszeit am Blasmusik-Sonntag spielte der Musikverein Weigheim unter der Leitung von Bodo Hermerschmidt. Zur Kaffeezeit übernahmen die Balgheimer Musiker mit Dirigent Klemens Reich die musikalische Unterhaltung. Den musikalischen Abschluss übernahm ab 15.30 Uhr die Aldinger Jugendkapelle mit Verstärkung von Erwachsenen.

Den ganzen Sonntag war ein Kommen und Gehen. Über den Verlauf des sechsten Herbstfestes zeigte sich Karl Jung mehr als zufrieden.

Mangels Masse konnte allerdings kein Korso mit den ausgestellten Oldtimern stattfinden. Doch einige Traktoren-Oldtimer mit einem Jeep und einem Lastwagen standen vor der Halle und wurden von den „Fachkennern“ begutachtet. Für die Kinder war eine Spielstraße aufgebaut. Holzbau Haller, an vorderster Front Senior und jetzt Rentner Karl Haller, bot für die Besucher eine Kranfahrt an, bei der sie in rund 25 Meter Höhe einen Rundumblick über Aldingen genießen konnten.