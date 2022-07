Kapelle in Höchstform unter neuer Leitung

Endlich war es wieder so weit. Nach zweimaligem Verschieben des Konzerts wegen der Pandemie hat es geklappt: Der Musikverein Denkingen bot unter neuer musikalischer Leitung des Dirigenten Stefan Lewedey ein abwechslungsreiches Kirchenkonzert in der voll besetzten St. Michaelskirche.

„Erst wenn unser normaler Alltag nicht mehr normal ist, merken wir, wie wertvoll ein normaler Alltag eigentlich ist.“ Dieses Zitat setzte die Vorsitzende Anja Gaßner an den Anfang ihrer Begrüßung der Konzertbesucher und hoffte, mit der gespielten Musik allen eine Freude zu bereiten und somit wieder ein bisschen Normalität zu bieten.

Wenn auch das Konzertprogramm wenige sakrale Elemente zeigte, passte die gehörte Musik gut in eine Kirche. Nach der Zwangspause präsentierte sich die Kapelle in Höchstform mit anspruchsvoller Blasmusik. Viel dazu bei trug der neue Dirigent Stefan Lewedey. In seiner bescheidenen ruhigen Art dirigierte er mit Erfolg sein erstes Konzert, wobei ihm die Musiker auf jeden kleinsten Wink folgten. Der Dirigentenwechsel vollzog sich einfach: Stefan Lewedy schaute sich von seinem Bruder, dem Allroundmusiker Andy Lewedey, einiges ab. Bei seinem ersten Konzert zeigte er, welches musikalische Talent in ihm steckt. Bald wurde offenkundig, dass er mit der von ihm ausgesuchten Literatur seine Musiker besonders herausforderte. Oft gab es Soli von einzelnen Musikinstrumenten unter dem Klangteppich des gesamten Orchesters zu hören. Lewedey selbst spielte 25 Jahre das Euphonium in der Denkinger Musikkapelle.

Mit „,Bach’ to the Future“ eröffnete die Vorgruppe Denkingen/Frittlingen mit ihren 18 Zöglingen das Konzert. Danach zeigte das Jugendkooperationsorchester Denkingen/ Frittlingen, bestehend aus 30 Jugendlichen und jung gebliebenen Musikern, ihr Können, ebenfalls unter Leitung von Stefan Lewedey. Mit der beliebten Duddelsackmelodie „Highland Cathedral“ machten die Jungmusiker auf sich aufmerksam. Mit der Filmmusik “Backdraft“ kam das Ergebnis der intensiven Proben der vergangenen Monate zum Vorschein.

Bei ihrem Auftakt mit „Heaven’s Glory“ präsentierte der Musikverein ein schwieriges Stück der Oberstufe, wobei die Flöten und Klarinetten überzeugte und zusammen mit der Posaune (Anja Gaßner) immer wieder Einzelsolis gaben. Von der Empore erklang dann von den Musikern Anja Gaßner, Achim Lewedey, Martin Spielvogel und Franz Fetzer das bekannte Marienlied „Segne du Maria“, das sich Thiemo Krass als Grundlage für sein „Crossbreed“ zum 1250jährigen Jubiläum der Stadt Ellwangen komponierte. Auf das Marienlied folgte ein Walzer, der einen Herbst-Sparziergang durch die Stadt beschreibt. In den temperamentvollen Akkord erklangen immer wieder Teile der Marienmelodie, die zum leisen Mitsummen animierten. Einzigartig intonierten die Musiker des Chorals „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Immer wieder erscholl das freudige Spiel der Trompete.

Ein interessantes viersätziges Werk des jungen Komponisten Bert Appermont war dann mit „Noahs’Ark“, die auf die biblische Geschichte der Sintflut basiert, zu hören. In dem Satz Parade der Tiere, war es den Musikern möglich fremdartige Töne ihrer Instrumente zu entlocken, während das Orchester „im Sturm“ gewaltig ertönte. Eine ruhige Phase leitete über zum „Lied der Hoffnung“. Große ‚Anforderungen stellte dieses Werk an die Kapelle, was mit Bravour gemeistert wurde. Die folgende „Serenade“ von Derek Bourgeois erwies sich als richtiger Ohrenschmaus, wobei die Klarinetten einen besonderen Teil beherrschten.

Stehenden Applaus gab es am Schluss des Konzerts für die Musiker, die mit der Zugabe „Ode an die Freude“ auf die derzeitige Weltsituation aufmerksam machten. Der Dank der Vorsitzenden galt allen am Konzert Beteiligten mit dem Satz: Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“.