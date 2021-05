Kanalisationsplan für Aixheim wird erstmals seit mehr als 30 Jahren aktualisiert

Für Aldingen ist der Kanalisationsplan 2012 (AKP) 2019 fortgeschrieben worden, so dass die Gemeinde auf einem recht aktuellen Stand sei, teilte Bürgermeister Ralf Fahrländer im Bauausschuss mit. Das Planwerk umfasst den gesamten Kanal im Bestand des Gemeindegebietes, sowie dessen hydraulische Berechnung und die daraus resultierende Aus- und eventuelle Überlastung des Kanalnetzes. In Aixheim wurde der Plan seit 1989 nicht mehr aktualisiert, so dass hier die Fortschreibung zwingend erforderlich ist.

Der Bauausschuss beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro Breinlinger, Tuttlingen, mit der Fortschreibung des AKP in Aixheim zum Honorarangebot von 15 940 Euro zu beauftragen, zumal das Büro sehr gute Kenntnisse der örtlichen Kanalisation besitze. Der Betrag ist im Haushalt eingestellt.

Durch eine gemeinsame Initiative der N!Region hatte die Gemeindeverwaltung 2019 damit begonnen, sich mit der Thematik eines kommunalen Krisenmanagements zu befassen. Mit der EnBW AG wurde auf einen erfahrenen Dienstleister zurückgegriffen, der in drei Workshops zusammen mit den heimischen Akteuren ein „Krisenhandbuch“ für Aldingen erarbeitet hat. Darin sind Kriseneinsatzpläne und -maßnahmen für verschiedene Szenarien skizziert. Bei der Erfassung der Infrastruktur wurden im Evaluierungsprozess Schwachstellen identifiziert. In einem Krisenfall sei es unabdingbar, „dass zwischen den einzelnen Akteuren eine Kommunikation stattfinden kann“, zitierte Bürgermeister Fahrländer. Bei Stromausfall wurde empfohlen, ein eigenes Kommunal-Funksystem einzurichten. Wie der bundesweite Warntag am 10. September 2020 gezeigt habe, sei ein Warnen der Bevölkerung seit dem flächendeckenden Abbau der örtlichen Warnsirenen problematisch, so Fahrländer. Deshalb sei es notwendig, dass ein Dachbalken mit Lautsprecher und Mikrofon für Durchsagen angeschafft werde. Der Bauausschuss stimmte der Anschaffung eines Dachbalkens mit Lautsprecheranlage für 2 800 Euro zu. Zudem wird ein kommunales Funksystem über die Firma Meder CommTech GmbH, Singen, für 21 000 Euro angeschafft.

Im Zuge der Generalsanierung der Gemeinschaftsschule Aldingen wurde die gesamte Gebäudesteuerung als KNX-Bus-Steuerung neu aufgebaut und als bedienerfreundliche Oberfläche visualisiert. Sämtliche Funktionen können so zentral über einen PC oder Tablet gesteuert und ausgelesen werden. Alle Störmeldungen können auf das Smartphone der Objektbetreuer direkt weitergeleitet werden. Um nun nicht nur die Schule isoliert steuern und überwachen zu können, schlug die Verwaltung vor, Arbeiten zur Überholung der vorhandenen KNX-Technik in der Erich-Fischer-Halle und in der Sporthalle sowie die Erstellung einer Visualisierung der beiden Gebäude durchzuführen.

Der Bauausschuss beschloss, zunächst nur die Arbeiten in der Sporthalle umzusetzen. In der Erich-Fischer-Halle soll alles bis zur Komplettsanierung zurückgestellt werden. Die Arbeiten für die Sporthalle wurden an die Firma DelBasso, Tuttlingen, für 14 000 Euro vergeben.

Auch die Wartungsverträge für die im Vierjahres-Rhythmus notwendige Überprüfung der Elektroinstallation in allen fünf Kindergärten der Gemeinde wurden für insgesamt 12 800 Euro an die Firma DelBasso vergeben. Die erste Wartung steht Anfang 2022 an.

Gleichzeitig beschloss der Bauausschuss die sofortige Ersatzbeschaffung der mobilen Lautsprecheranlage auf dem Friedhof in Aixheim bei der Firma DelBasso zum Angebotspreis von 5 184 Euro.

Bei der Hauptuntersuchung des speziell für die Unterhaltung der Grünanlagen eingesetzten Bauhoffahrzeugs Piaggio Porter (Baujahr 2008) erhielt dieses aufgrund massiver Korrosion am Fahrzeugrahmen keine TÜV-Plakette mehr. Der Bauausschuss beschloss die Ersatzbeschaffung bei der Firma Ellenrieder, Dösingen, zum Preis von 16 960 Euro.

Erwin Jetter, Sachgebietsleiter Tiefbau, berichtete über Baumaßnahmen. Zur Sprache kamen die Sanierung der Wasserleitungen in der Scheffelstraße, die Sanierung der Brunnenstraße mit Kreuzung zur Langäckerstraße sowie die Brücke im Lochgässle. Das Büro Weber sei an der Genehmigungsplanung für die Durchgängigkeit des Habenbachs und der 10. Bauabschnitt im Industriegebiet Nagelsee sei jetzt fertiggestellt.