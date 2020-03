Junges Rind muss nach Attacke mit Hiebwaffe getötet werden

In der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 12.10 Uhr, haben unbekannte Täter ein Jungrind mit Hilfe einer unbekannten Hiebwaffe erheblich verletzt.

Das Tier stand laut Polizei im Bereich des Aussiedlerhofs in der Längenbrandstraße in Fluorn-Winzeln und wies am hinteren Rücken massive Verletzungen auf.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Tier durch einen Tierarzt von seinen Leiden erlöst werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Spaziergänger, die zur Tatzeit im Bereich des Aussiedlerhofs sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/8101-0 erbeten.