Junge Musiker erreichen die Herzen der Zuhörer

Die Weihnachtsfeier des Musikvereins Dürbheim ist ganz den Auftritten der Jungmusiker und der Jugendkapelle gewidmet gewesen. Diese nutzten die Gelegenheit, ihr Können vor einem größeren und aufmerksamen Publikum, zu dem neben den Eltern auch viele Omas und Opas der Musikschüler zählten, zu zeigen.

Bei der Begrüßung rief Vorsitzender Markus Mattes die Aktivitäten der Musikkapelle im vergangenen Vereinsjahr in Erinnerung. Dabei erwähnte er das Frühjahrskonzert, eine Musikerhochzeit, den Hock am Dorfplatz sowie das Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbunds Spaichingen, welches die Summe von 1055 Euro erbracht hatte.

Der Vorsitzende verlieh seiner Freude Ausdruck, dass Elena-Marie Brugger, Theresa Glück, Nadine Flaig, Elias Messmer und Leon Mattes den D1-Lehrgang erfolgreich absolviert hatten und schon ab Januar im aktiven Orchester bei den Proben fürs nächste Frühjahrskonzert dabei sein werden.

Auf das musikalische Programm eingestimmt wurden die Zuhörer von den aktiven Musikanten unter Leitung von Leo Mattes mit den Stücken „Choral Alpin“, „A Christmas Rockfestival“ und „Aus ganzem Herzen“. Nach den Ehrungen gehörte die Bühne den Jungmusikern. Diese trugen teils als Einzelinterpreten, teils in sehr kleinen Gruppen kurze Stücke, hauptsächlich Weihnachtslieder, vor und stellten dem Publikum eindrucksvoll unter Beweis, was sie bei ihren jeweiligen Musiklehrern gelernt hatten.

Im Anschluss hatte die Jugendkapelle unter Leitung von Heiner Wild ihren Auftritt. Deren Programm wurde gekonnt von Leon Mattes und Elias Meßmer angesagt. Mit der Ankündigung des ersten Stücks, „Winter Wonderland“, brachten die beiden ihren Wunsch nach einer weißen Weihnacht zum Ausdruck. Als Highlight des Abends entwickelte sich „Hurra Hurra“, ein Medley aus Kinderliedern, arrangiert von Erwin Jahreis, bei dem die Jüngsten des Musikvereins als „Dürbheimer Hurra-Singers“ auf der Bühnentreppe stehend zu den Klängen der Jugendkapelle „Heidi“, „Pippi Langstrumpf“, das Schlumpflied, „Pinocchio“, „Biene Maja“ und „Pumuckl“ sangen.

Danach spielte die Jugendkapelle das von Paul Murtha arrangierte „Radioactive“, ehe die „Hurra-Singers“ bei der Zugabe mit „Leise rieselt der Schnee“ noch einmal einen Auftritt hatten. Für das leibliche Wohl sorgte der Sportverein. Die Halle hatten Linda Kielack und Marina Zepf dekoriert.

Ehrungen

Bei der Weihnachtsfeier des Musikvereins Dürbheim haben der stellvertretende Vorsitzende des Musikkreises Tuttlingen, Lothar Dittes, sowie der Dürbheimer Vorsitzende Markus Mattes verdiente Musiker geehrt.

Hans Flad bekam die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Blasmusikverbands Baden-Württemberg (BVBW) für mehr als 40-jährige aktive Tätigkeit in Musikvereinen, davon 26 Jahre in Böttingen, zwölf in Spaichingen und drei in Dürbheim. Miriam Zepf, Ines Hug, Jessica Winker, Dominik Mattes, Michael Mattes und Gerhard Zepf musizieren seit 20 Jahren. Sie erhielten die silberne BVBW-Ehrennadel. Vorsitzender Markus Mattes bekam die Kreisverbandsehrenmedaille in Silber von Vize Holger Mesle für 30-jährige aktive Mitgliedschaft und 20-jährige Ausübung diverser Ehrenämter. So war er schon Notenwart, Ausbilder am Schlagzeug, Jugendleiter und ist seit fünf Jahren Vorsitzender.

Vorsitzender Mattes würdigte die Verdienste der anderen Geehrten, die ebenfalls schon diverse Ämter innehatten und -haben. Dominik Mattes war vier Jahre Vereinsdiener, Gerhard Zepf ist seit 2014 Zeugwart, Michael Mattes seit 2013 Notenwart, Ines Hug seit 2014 Beisitzerin, Jessica Winker seit Jahren Ansagerin bei Konzerten und Miriam Zepf sei „zuverlässige Anlaufstelle bei physiotherapeutischen Angelegenheiten“, wie Mattes sich ausdrückte.

Vereinsintern ehrte der Vorsitzende Markus Mattes die passiven Mitglieder Anton Keller und Matthias Mattes für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft. Für die Geehrten gab es je ein Präsent des Vereins.