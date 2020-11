Junge Männer schubsen Mädchen Treppe hinunter

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Rottweiler Polizei und sucht zwei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren, von denen allerdings nur eine vage Beschreibung vorliegt. Eine 17 Jahre alte Jugendliche wollte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren, so berichtet die Polizei, als sie auf der Treppe an der Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof von den beiden unvermittelt hinuntergestoßen wurde. Dabei wurde sie leicht verletzt. Einer der jungen Männer war 170 Zentimeter, der andere 180 Zentimeter groß. Ein Täter trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze, der andere hatte eine grüne Alpha-Weste getragen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Rottweil unter 0741/ 477-0 entgegen.