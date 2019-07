Junge Frauen bekommen den Segen fürs Ausland

Am Sonntag verabschiedete die evangelische Kirchengemeinde Aldingen Tanja Pauls, Hanna Kirn und Johanna Pohl während eines Gottesdiensts ins Ausland. Den Segen bekamen sie von Pfarrer Dewitz.

Die drei jungen Frauen haben in diesem Jahr das Abitur gemacht und wollen nun an verschiedenen Orten auf der Welt das weitergeben, was sie in der Kirche und Schule gelernt haben: „nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung und auch Bildung“, wie es in der Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen heißt.

Tanja Pauls reist nach Malawi und unterrichtet dort Englisch, Musik und Sport, Hanna Kirn arbeitet in Swasiland im südlichen Afrika in einer Waisenschule mit und Johanna Pohl begleitet ein Jahr Outdoorcamps in Kanada.