Jugendliche erkunden „Kunst aus der Natur“

Das Museum Aldingen bietet am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche mit dem Titel „Kunst aus der Natur“. Geleitet werden die Kurse von Holzschnittkünstler und Leiter der Jugendkunstschule Tuttlingen, i. R., Hans-Uwe Hähn. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren, heißt es in einer Ankündigung des Museums.

Im Vordergrund der Workshops stehen das Kennenlernen und die Freude am Experimentieren und kreativen Gestalten am Beispiel der in den Ausstellungen des Aldinger Museums und der Galerie im Altbau gezeigten Kunstwerke von Angela M. Flaig und Josef Bücheler. Das freie Gestalten auch nach eigenen Ideen ist erwünscht.

Am 14. Mai geht es beim Kurs „Federleicht und filigran“ mit Hans-Uwe Hähn um die Werke der Naturkünstlerin Angela M. Flaig in der Sonderausstellung des Aldinger Museums. Die Teilnehmer sammeln Blätter und Blüten zum Gestalten von eigenen Naturbildern. Auch eigene, vorher in der Natur gesammelte, Materialien können mitgebracht werden.

Am Sonntag, 15. Mai, geht es dann thematisch um den „Raum für Bäume“. Im Gespräch mit Hans-Uwe Hähn betrachten die Teilnehmer die Arbeiten von Josef Bücheler in der Galerie im Altbau und eine Arbeit im Museum. Dann können die Nachwuchskünstler Äste, Zweige, Seile und Papier selbst verarbeiten und eine ganz persönliche Annäherung an die Welt der Bäume erleben, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Teilnehmer sollten Arbeitsschürzen oder entsprechende Kleidung mitbringen. Die Kunstworkshops finden in der Alten Hengstler-Fabrik hinter dem Museum oder bei schönem Wetter im Museumsgarten statt. Die Teilnahme an den Kunstworkshops ist kostenfrei, um Anmeldung für einen oder für beide Workshops wird gebeten, am besten über E-Mail an Roland.Heinisch@Aldingen.de oder Telefon 07424/882-0.