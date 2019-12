Jugendkapelle Dürbheim-Balgheim präsentiert sich erstmals dem Publikum

„ Alle Jahre wieder“ findet die Weihnachtsfeier des Musikvereins Dürbheim wenige Tage vor dem Weihnachtsfest in der Festhalle statt. Dies war am Samstagabend der Fall. In familiären Rahmen wird konzertante Musik gespielt, Ehrungen vorgenommen und die Jungmusiker spielen dem interessierten Publikum vor, was sie über das Jahr gelernt haben.

Vorsitzender Markus Mattes ließ nochmals kurz die Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres passieren, so etwa das Jahreskonzert mit dem Musikverein aus Renquishausen oder der Dorf-Hock zum Urlaubsstart am Dorfplatz. Noch nicht so lange her ist es mit dem Benefizkonzert in der Peter-und-Paul-Kirche. Hier konnte ein stattlicher Betrag in Höhe von 1522 Euro gesammelt werden, welcher dem Verein FED 2000 in Tuttlingen übergeben wurde. Eine großartige Sache war auch die Gründung des Jugend-Kooperationsorchesters Dürbheim-Balgheim unter Leitung des Dürbheimer Jugend-Dirigenten Heiner Wild.

Dirigent Leo Mattes eröffnete die Weihnachtsfeier mit dem feierlich getragenen Stück „Handelian Song“, ein Arrangement von Robert van Beringen über eine Melodie von Georg Friedrich Händel. Es war für Leo Mattes die letzte Weihnachtsfeier, an der er dirigierte. Im April 2020 wird er sich in einem Festkonzert verabschieden.

Poppige Weihnachtshits unter dem Titel „A Christmas Rockfestival“ erklangen in dem Stück von Manfred Schneider. Zum Schluss des Auftritts des Hauptorchester wurde die schmissige Polka „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagel gespielt.

Die Kinder und Jugendliche spielten als Solisten, im Duo oder Trio ihre erlernten Stück vor. Natürlich wurden diese begeistert von den Eltern und Großeltern beklatscht.

Nicht weniger Applaus erhielt das neu gegründete Jugendorchester Dürbheim-Balgheim. Sie spielen schon auf hohem Niveau die Stücke „Remember Me (from Coco)“ und das dramatische Musical-Stück aus „The Phantom Of The Opera.

Von den Ehrungen berichten wir in gesondertem Artikel.