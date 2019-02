Jubiläumsjahr bietet Fülle an Veranstaltungen

Ganz im Zeichen des Jubiläums hat am Freitagabend die Hauptversammlung des Aldinger Turnvereins gestanden. Annähernd 100 Mitglieder sind der Einladung in die Erich-Fischer-Halle gefolgt. „Der Verein feiert dieses Jahr 125jähriges Bestehen, aus diesem Anlass wollen wir die Generalversammlung ausführlicher als sonst abhalten“, sagte der Vorsitzende Martin Jetter.

Von seiner Stellvertreterin Birte Haller erfuhren die Mitglieder, dass für das Jubiläumsjahr ein neues Logo entwickelt und die Homepage neu gestaltet wurde. Sie teilte mit, was es mit den Jubiläumsveranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden, auf sich hat. Am 23. Februar findet die Grünkohl-Tour statt. Eine Wanderung, die in der Skihütte mit dem Essen des aus Norddeutschland kommenden Nationalgerichts endet. Am 30.März wird Olympiasieger Dieter Baumann zu einem Comedy-Abend in die Erich-Fischer-Halle kommen, am 12. Mai gibt es einen Wohlfühl-Tag für Frauen und am 19. Mai eine Gauwanderung. Das Sommerfest steigt am 13. Juli und der Festakt zum Jubiläum findet am 12. Oktober statt. Am 8. November endet das Jubiläumsjahr mit dem Dia-Vortrag „Das Leben im Wind“ von Reiner Efinger.

Jetter bedankte sich bei der Gemeinde für die Bereitstellung der Sportanlagen. „So ist es möglich, den Übungs- und Spielbetrieb in der angebotenen Vielfalt anzubieten.“ Er führte durch die 125jährige Geschichte des Vereins. Auch die Berichte der Abteilungen enthielten einen historischen Teil. Mit Fotos führten die Abteilungsleiter durch die Zeit seit der Entstehung der einzelnen Sparten. So erinnerte Jetter daran, dass es die Skiabteilung seit 1959 gibt. Ebenso rief Jetter die Anschaffung des Loipenspurgeräts in Erinnerung, das 1983 angeschafft wurde. Zwischenzeitlich ist es wegen der schneeärmeren Winter wieder verkauft worden.

Peter Gnann stellte die Sparte Turnen vor. In ihr findet sich die Senioren-, die Jedermann- und die Bauch-Beine-Po-Gruppe, Mädchen und Buben der Klassen 1 und 2, Mädchen ab Klasse 5, das Eltern-Kind-Turnen sowie die Frauen und Gemischte Gymnastik. Ein vielfältiges Angebot, das von unermüdlichen ehrenamtlichen Übungsleitern möglich gemacht wird. Von Elly Wagg-Langmeier hörten die Gäste, dass in der Abteilung Tennis auf Bezirks- und Kreisklassen-Niveau gespielt wird. Tennis gibt es beim TV Aldingen seit 1957. Thomas Reiniger berichtete, dass die Schwimmer bei Masters-Meisterschaften immer wieder Podestplätze erreichten. Albert Regelmann berichtete vom Volleyball, einer Sportart, die seit 1979 Teil des Turnvereins ist. Hier sind speziell die Damen in der Landesliga Ost erfolgreich. Badminton wird in Aldingen seit 1987 gespielt. Detlef Grau wiederholte die Ergebnisse,für die die Badminton-Spieler bereits im Dezember beim Ehrungsabend der Gemeinde ausgezeichnet worden waren. Frank Hopkins berichtete vom Treff der Läufer und Walker, zu denen auch die Wanderer gehören, ie es seit 1980 beim TV Aldingen gibt.

In seiner Ansprache zur Entlastung der Vorstandschaft bezeichnete Bürgermeister Ralf Fahrländer den Turnverein als Gesellschaftsverein, der ein vielfältiges Angebot für alle Altersklassen bereithalte. Wer neu in der Gemeinde sei, könne hier Anschluss finden. Die Wahlen brachten keine Veränderungen: Birte Haller ist weiterhin stellvertretende Vorsitzende, Volkhard Fischer Kassierer und Frank Hopkins Wanderwart. Hüttenwart bleibt Jörg Haller, für die Pressearbeit ist Ilona Buchmann zuständig und im Ausschuss wurden Hans-Jörg Haller, Silke Dörfling sowie Wolfgang Dickhaus in ihren Ämtern bestätigt. Im Anschluss an die Versammlung sahen die Mitglieder einen Film von Michael Korb, in dem er in schönen Bildern Vergangenheit und Gegenwart einander gegenüberstellte.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Sabine Berges, Maria Frommhold, Konrad Gaiselmann, Ingeborg Gnann, Angelika Goebes, Claudia Hauser, Ingelied Ott und Patric Simmank die silberne Ehrennadel. Für 40-jährige Treue zum TV Aldingen wurden Elke Dörflinger, Hans-Joachim Drefs, Renate Graf, Jürgen Gruhler, Volker Hauser, Sophia Kessler, Ralf Klingseisen und Erna Walter mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 50 Jahre beim TVA erhielten Imelda Bitzer, Michael Korb, Ilse Regelmann und Manfred Ströbel die Ehrenmitgliedschaft. Die Verleihung des Sportabzeichens war zudem Teil der Generalversammlung. Folgende Abzeichen wurden verliehen: Jugendsportabzeichen in Bronze an Chantal Adams, Jana Brumhardt, Hanna Efinger und Arina Grenz. Jugendsportabzeichen in Silber an Hannah Keil, Selina Öffinger, Vanessa Lujic, Maren Öffinger. Das Sportabzeichen in Silber erreichten Deborah Gnann und Simone Weiss. Die Leistungen für das Sportabzeichen in Gold erfüllten Siegfried Epting, Peter Gnann, Andrea Keller, Claudia Scheffold, Christiane Hauser, Anja Eichele, Thomas Eichele, Christian Göckeler, Andreas Efinger, Anja Efinger, Carsten Efinger, Angelina Müller, Florian Seifriz. Im Wettbewerb der Familien erhielten die Familien Eichele und Efinger das Abzeichen. Besonders erwähnenswert ist die erfolgreiche Teilnahme von Siegfried Epting. Der rüstige 80-Jährige hat die Anforderungen für das Sportabzeichen zum 33. Mal erfüllt. Aus der Statistik des Kassierers Volkhard Fischer war zu erfahren, dass der Turnverein im vergangenen Jahr zwar 66 Austritte hinnehmen musste, doch sind auch 24 Mitglieder neu eingetreten. So zählt der Verein aktuell 938 Mitglieder. 32 davon sind Ehrenmitglieder, 745 Personen sind über 18 Jahre alt und 193 unter 18. Der Löwenanteil der Mitglieder, 603, gehört der Sparte Turnen an.