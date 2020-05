JU hält zweite Videokonferenz ab

Die Junge Union Aldingen hat ihre zweite Videokonferenz abgehalten. Im ersten Block wurden laut Pressemitteilung die aktuellen Maßnahmen gegen Corona diskutiert, und wie sie sich auf den Alltag der Mitglieder auswirken. Schüler und Auszubildende kamen zu Wort und insbesondere Uwe Schmittutz als Erzieher an der Gemeinschaftsschule Aldingen konnte Einblick in das Krisenmanagement im Bildungssektor geben.

Die anschließende Diskussion über den zukünftigen Vorsitz der Bundes-CDU zeige, dass vor allem Friedrich Merz mit seiner „Mischung aus guter Wirtschaftspolitik und einem festen Wertefundament“ die meisten Sympathien hätte auf sich ziehen können. „Zum Schluss reflektierten wir über unser zukünftiges Vorgehen als JU Aldingen: Am Herzen liegt uns vor allem, Jugendlichen Einblick in die Politik zu geben und zu zeigen, dass Veränderung möglich ist“, heißt es in der Mitteilung.

Der stellvertretende Vorsitzende Jonathan Kirn gab Einblick in seine erfolgreiche Initiative für einen Pumptrack. Mit anderen Jugendlichen gab er laut Mitteilung Anstoß für den Beschluss des Gemeinderates, einen Bewegungspark für 300 000 Euro zu realisieren. Ein Grundsatzpapier, dass die Ziele der JU Aldingen auf Basis eines christlich-biblischen Menschenbildes festhalte, werde vom Vorstand ausgearbeitet und in der nächsten Sitzung beschlossen.