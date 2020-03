JU Aldingen tagt per Video

Angesichts der Coronakrise hat die Junge Union Aldingen erstmals eine Videokonferenz abgehalten. „Wir konnten einige Sachen besprechen, klarstellen und haben gerade in der jetzigen Zeit den Blick nach vorne“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Danke an Ralf Schräpel, der als Kassenprüfer in unserer virtuellen Sitzung dabei war.“