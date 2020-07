Jobcenter-Attacke vor Gericht

Der Prozess gegen den 58-Jährigen, der am 16. Januar eine Mitarbeiterin des Rottweiler Jobcenters mit einem Messer schwer verletzt hat, beginnt kommende Woche am Donnerstag. Der Tatvorwurf lautet unter anderem versuchter Mord. Möglicherweise, so die Mitteilung des Gerichts, sei die Tat unter verminderter Schuldfähigkeit begangen worden, weil der Mann an einer anhalten wahnhaften Störung und möglicherweise an paranoider Schizophrenie leide. Er ist nach einer kurzen Haft inzwischen in der Psychiatrie Reichenau untergebracht.

Der in Rottweil bekannte und ehrenamtlich aktive Mann hatte die Mitarbeiterin des Jobcenters Rottweil mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Er habe dabei, so die Anklage, deren Tod in Kauf genommen. Das Mordmerkmal Heimtücke sei gegeben.

Es sind 20 Zeugen, zwei Sachverständige sowie ein Nebenkläger beteiligt und insgesamt fünf Fortsetzungstermine angesetzt.