Jahreshauptversammlung VdK Aldingen-Aixheim

Die Jahreshauptversammlung des Sozialverbands VdK Aldingen-Aixheim fand im Vereinsheim der Spielvereinigung Aldingen statt.

Da der Vorsitzende Jürgen Walkenbach am 17. Juni verstorben ist und die zweite Vorsitzende Ursula van Grieken aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, begrüßte Schriftführerin Uschi Buddatsch die anwesenden Mitglieder und Freunde des Ortsverbands sowie die Kreisvorsitzende, Maria Streicher. Nachdem sich die Anwesenden mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, eröffnete Uschi Buddatsch die Versammlung.

In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder. Von zehn zu ehrenden Mitgliedern waren leider nur zwei anwesend. Ilona Kahrs und Ines Walkenbach erhielten eine Urkunde des Landesverbands, das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft und ein kleines Präsent.

Anschließend folgte der Bericht von Schriftführerin Uschi Buddatsch. Dabei erinnerte sie besonders an die gelungene Fahrt nach Rust am 4. April und die Beisetzung des Vorsitzenden Jürgen Walkenbach am 8. Juli.

In gewohnter Weise präsentierte Kassiererin Hannelore Bader kurz und präzise ihren Kassenbericht. Die Konten weisen einen kleinen Überschuss aus. Als Sprecherin der Revisoren bescheinigte Sylvia Braunbart eine korrekte Kassenführung. Erwin Jetter war gerne bereit, die Entlastung der Vorstandschaft zu beantragen, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Frau Keil informierte die Versammlung über einen in Aldingen neu eingeführten Gesprächskreis zum Thema „Wohnen im Alter“. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es zur Freude der Anwesenden dann noch eine lustige Geschichte von Mona Becker.

Gegen Abend hat dann Karl Bader den Grill in Betrieb genommen. Dazu gab es leckere Salate. Die Stimmung war sehr gut und alle haben es genossen, sich bei dem schönen Wetter wieder einmal persönlich treffen und austauschen zu können.