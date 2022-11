Jahreshauptversammlung der DRK-Aixheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereitschaftsleiter Jürgen Mauch berichtete von dem abgelaufenen Dienst-Jahr. In Aixheim sind aktuell 53 Personen aktiv im DRK organisiert, sieben Neuzugänge konnten verzeichnet werden. Wegen der Pandemie konnten nur sieben Gruppenabende veranstaltet werden. In Aldingen gab es 2021 vier Brandeinsätze, welche von der Bereitschaft Aixheim unterstützt wurden. Die Senioren wurden an fünf Fahrten zum Impfzentrum begleitet. An Schnellteststationen wurden 32 Termine geleistet. Diese fanden in der Turnhalle statt. Die Zusammenarbeit mit der Bereitschaft und der Gemeinde funktionierte hervorragend. In 17 mobilen Impfteams wurde die Bevölkerung gegen Corona geimpft.

Größere Anschaffungen wurden getätigt mit dem Kauf von Schutzhelmen für die Helfer. Die Bereitschaft Aixheim leistete 2340 Stunden. „Es gab dabei keine Routine, sondern die gestellten Aufgaben wurden souverän geleistet“, betonte Bereitschaftsleiter Mauch. Neue Herausforderungen stehen an, darunter Datenschutz und Hygienemaßnahmen.

Schriftführerin Anika Frombach rief gesellige Begegnungen nochmals in Erinnerung.

„Wegen der Pandemie konnte erst im Oktober 2021 mit den Übungsabende begonnen werden“, sagte Jana Haller von den Jugendrotkreuzlern. Zwei Leiterinnen kümmern sich um die 17 Jugendliche und derer Ausbildung. Erfreulich sei eine Verstärkung der Gruppe festzustellen. Carina Mauch gab ihr Amt aus beruflichen Gründen ab und bedankte sich für die ihr entgegengebrachte Unterstützung.

Kassenverwalter Andreas Mundus gab die aktuellen Zahlen der Kasse bekannt. Diese wurde von den Prüfern Karin Efinger und Michael Bader geprüft und für tadellos befunden.

Ortsvorsteher Albert Gruhler nahm die Entlastung vor, welche einstimmig erteilt wurde. „Ihr leistet eine tolle Jugendarbeit und die Bevölkerung kann sich auf euch verlassen“ betonte Gruhler. Die DRK Bereitschaft habe sich stark gezeigt, gut präsentiert und die gestellte Herausforderungen mit Bravour gemeistert. Bereitschaftsleiter Wolfgang Voith aus Aldingen lobte die gute Zusammenarbeit mit den Aixheimer DRK-Kolleginnen und Kollegen.

Zusammen mit dem stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter Florian Bertsche wurden Sina Morlock für fünf Jahre, Monja Efinger für zehn Jahre, für 30 Jahre Daniela Efinger, für 35 Jahre Karsten Efinger und Michael Bader geehrt.