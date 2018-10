Jagdausstellung lockt nach Denkingen

Im Rahmen der 1200- Jahr-Feiern der Gemeinde organisieren die Denkinger Jäger, gemeinsam mit Forst- und Waldarbeitern, eine Ausstellung am kommenden Wochenende im Bürgerhaus. Bürgermeister Rudolf Wuhrer eröffnet die Ausstellung am Samstag, 20. Oktober, um 14 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jagdhornbläsergruppe Spaichingen-Heuberg mit ihrem musikalischen Leiter Jakob Maier.

Mit der Ausstellung wollen die Denkinger Jäger ihren Mitmenschen die Tierwelt in Feld und Wald vor Augen führen und die zum Teil begrenzten Lebensverhältnisse näher bringen. In der naturnahen Ausstellung sind Tierpräparate vom kleinsten Singvogel bis zum Rehbock und Wildschwein zu besichtigen.

Zur Veranschaulichung wird in der Darstellung auf den natürlichen Lebensraum der einzelnen Tiere eingegangen. Baumstämme und Holz sind für die Tiere dabei genauso wichtig wie Wiesen, Höhlen und Moos. Da die Fachleute stets vor Ort sind, können die Besucher zu jeder Zeit detaillierte Fragen zu Wild, Wald und Forst stellen. Den waldbaulichen Teil mit den Holzarbeiten hat Kilian Honer aus Spaichingen übernommen. Der Anlagenmechaniker arbeitet leidenschaftlich gerne mit Holz. Er wird vor dem Bürgerhaus die Arbeit im Wald mit einem aufwendigen Maschinenpark demonstrieren.

Eine Besonderheit weist die Ausstellung auf. Einst waren Wolf, Luchs und Bär echte Jäger, die in unseren Breitengraden heimisch waren. Sie stellten einen elementaren Bestandteil unseres Ökosystems dar. Über hundert Jahre lang galten sie als ausgerottet. Allmählich kehren Wolf und Luchs wieder zurück, auch in puncto Braunbär ist es laut Bundesamt für Naturschutz nur eine Frage der Zeit.

Um sich über den eventuell zurückkehrenden Braunbären ein Bild zu machen, ist in der Ausstellung ein solcher in Lebensgröße zu bewundern. Die Gemeinde setzte sich verstärkt für dieses Ausstellungsobjekt ein - mit Erfolg.

Die Ausstellung selbst ist am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag ganztägig geöffnet. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Freunde der Jäger.

Am Sonntag wird Rehgulasch von Denkinger Rehwild mit Spätzle, Rotkraut und Preiselbeeren und am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten. Am Samstag wiederum gibt es für hungrigen Besucher Heiße Rote im Wecken.

Für den Durst stehen diverse Getränke zur Verfügung.