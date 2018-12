Integration durch Lesen - Bücherei stellt sich vor

Die Integrationsklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen hat die Gemeindebücherei besucht, vorrangig ging es um die Wichtigkeit des Lesens. Laut Pressemitteilung hatten die zwölf Schülerinnen und Schüler zuvor bei Bürgermeister Ralf Fahrländer und Marc Molsner im Jugendreferat vorbeigeschaut. Die Jugendlichen aus fünf Ländern – Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Rumänien und Syrien – verbrachten mit Lehrerin Susanne Odenwäller neunzig Minuten in der Bücherei.

Je nach Deutschkenntnissen griffen die einen zielgerichtet zum dicken Fantasyschmöker, die anderen gingen eher zögernd die unterschiedlichen Regale durch. „Bücher auf Deutsch lesen und verstehen“, so Susanne Odenwäller, „hat auch in der Integrationsklasse hohe Priorität“. Sie ermunterte ihre Klasse, das breite Angebot der Bücherei zu nutzen und so oft wie möglich das Lesen zu üben. Die Gemeindebücherei ist am Donnerstag, 20. Dezember, geschlossen. Am Freitag, 21. Dezember ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Öffnungstag ist Samstag, 22. Dezember von 10 bis 12 Uhr. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Bücherei geschlossen. Im neuen Jahr geht es weiter am Mittwoch, 2. Januar, von 10 bis 13 Uhr.