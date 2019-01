Installationen konfrontieren Natur und Technik

Vom Spannungsfeld zwischen Natur und Technik – der Dürbeimer Künstler Walter Zepf präsentiert die Ausstellung Knotenkokonkolonien in der Galerie im Altbau. Die Vernissage findet am Samstag, 12. Januar, um 17 Uhr statt. Kulturinteressierte sind herzlich eingeladen – Rainer Müller-Tombrink wird dabei in die Ausstellung einführen.

Zepfs bekannteste Objekte sind sicherlich die „Knotenkokons“. Laut einer Pressemitteilung kreiert er aus Eisen- oder Stahldraht mit körperlicher Kraft diese Objekte, Wicklungen, eine künstlerische Umformung der Meterware Draht. Aus dem gleichmäßig aufgerollten Industriematerial formt der Künstler amorphe Gewölle mit gelegentlichen Verknotungen.

Ein neuer Werkblock spielt ironisch mit der Mehrfachbedeutung des Wortes Feder. Hier zeigt der Künstler filigrane Objekte, deren spielerische und kinetische Qualität unter dem Titel „Feder-Spiel“ zusammengefasst wird. Solche „combined Objects“ treten direkt mit dem Betrachter in Kontakt.

Natur und Technik – ein bekanntes Thema

Eine besondere Installation ist dem kürzlich verstorbenen Künstlerkollegen Gegi Hermann gewidmet. Walter Zepf stellt seine eigenen Werke mit denen von Hermann „an G gedacht“ in Beziehung.

Das Thema Natur und Technik hat schon so manche Bildhauer inspiriert. Sehr viel häufiger als in der Malerei sind Bildhauer Quereinsteiger, da eine große Materialkenntnis hier Grundvoraussetzung ist und das Akademische hier nicht überbewertet werden muss. So befindet sich Walter Zepf, Jahrgang 1954, als Chirurgiemechanikermeister in bester Gesellschaft mit Namen wie Erich Hauser, Christian Boltanski, Daniel Spoerri und Jürgen Brodwolf.