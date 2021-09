Indische Schwester ist seit Jahren große Hilfe in Denkingen

Schwester Juli vom Denkinger Ordenskonvent hat ihr Silbernes Ordensjubiläum gefeiert. Den Festgottesdienst in der St. Michaelskirche hielten Pater Sabu Palakkal und Pfarrer Franz Xaver Weber ab. Unter Leitung von Chordirigentin Ulla Braun umrahmte eine größere Schola den Gottesdienst mit festlichem Gesang.

In seiner Begrüßung sagte Pater Sabu, dass dies „ein besonderer Tag der Freude und des Dankes“ sei. Ein besonderee Gruß galt der Delegation der Sozialstation Spaichingen-Heuberg mit dem Vorsitzenden Bürgermeister Albin Ragg, der Pflegedienstleiterin Sabrina Schilling, deren Stellvertreterin Brigitte Röttger, dem Geschäftsführer Gerhard Weber und der Präsentantin der Hildegard und Katharina Hermle Stiftung Gosheim, Carmen Conzelmann-Beck. Sr. Juli ist bei der Sozialstation beschäftigt.

Pater Sabu dankte der Ordensfrau von den „Mägden Christi“ für ihr vielseitiges Engagement in der Kirchengemeinde und gab einen Rückblick über ihr 25-jähriges Ordenleben. Bereits mit 15 Jahren fasste das indische Mädchen den Entschluss, Schwester in der noch jungen Gemeinschaft der Mägde Christi zu werden - und feierte bereits vier Jahre später ihre erste Profess. Sr. Juli war nach ihrer Ausbildungszeit zur Krankenschwester in Indien zunächst acht Jahre in Mailand/Italien tätig, bevor sie 2018 nach Denkingen kam. In kurzer Zeit erlernte sie die deutsche Sprache, wobei sie vom Ehepaar Lioba und Karl-Heinz Rehm tatkräftig unterstützt wurde. In der Sozialstation sei sie „eine große Hilfe für viele kranke Menschen“. Beim Mesnerdienst in der St. Michaelskirche ist sie ebenfalls eine große Unterstützung, „Wir sagen vor allem unserem Herrgott Dank, dass er Sr. Juli in unseren Ort gesandt hat, und wünschen ihr weiterhin viel Freude und alles Gute bei ihrem Dienst“, wünschte Pater Sabu.

Gott habe vor 25 Jahren seine Berufung in das Herz von Sr. Juli gelegt und diese habe „den Ruf verstanden“, sagte Pfarrer Weber bei seiner Festpredigt. Wer die freundliche und stets lachende Schwester kennt, weiß, dass sie in ihrem Beruf glücklich ist und darin aufgeht. Es sei für unsere Gesellschaft „wichtig, dass es solche Menschen gibt, auf die wir uns verlassen können“, sagte der Geistliche. „Möge Gott viele junge Menschen berufen, auch in Denkingen, für seinen Dienst am Altar und an den Menschen - und somit die Welt etwas schöner machen“, lautete seine Bitte.

Laienvertreter Norbert Schnee wünschte Sr. Juli im Namen des Kirchengemeinderats und der Kirchengemeinde zu ihrem Festtag alles Gute und dankte ihr für alle Einsätze in der Gemeinde. „Für uns in Denkingen ist es ein großes Geschenk, dass Sie Gott berufen und hierher gesandt hat.“ Zum Schluss sprachen Pater Sabu und Pfarrer Weber vor dem Altar über die Jubilarin ein Gebet und erteilten ihr den Segen.

Schwester Juli freute sich über die gehörten Worte und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Festtags beigetragen haben. Die Kollekte war für die Arbeit der indischen Schwestern bestimmt.