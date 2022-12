In Hausen hat die Theatergruppe schön beschert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tradition verpflichtet, so auch in Hausen ob Verena. Traditionell wird hier am Stephanstag seit Generationen Theater gespielt. Nach der Zwangspause war es dieses Jahr endlich wieder soweit. Die Theatergruppe um Regisseur Harald Klaiber lud zur schönen Bescherung ein.

Die schwäbische Komödie „A schöne Bescherung“ aus der Feder von Monika Hirschle ist ein Stück, bei dem der Zuschauer vom frühen Morgen an die Geschehnisse bei der Familie Eisele erleben darf. Irmgard Eisele, gespielt von Birgit Brugger, wird unsanft durch ein Telefonat von Oma Eisele, dargestellt von Silke Maurer, geweckt. Die Oma im Altersheim kann es kaum erwarten, bis beschert wird und fragt rechtzeitig am Morgen mehrfach an, wann denn endlich beschert wird.

Ihr Sohn Reinhold Eisele, gespielt von Martin Haller, soll sie um fünf Uhr abholen. Zuvor gibt es aber noch einiges zu erledigen, am Auto stimmt was nicht, der Baum ist noch nicht gekauft, außerdem spinnt die Heizung und der Kühlschrank hat seinen Geist aufgegeben. Ideale Voraussetzungen für einen 24.12. – aber, es ist ja der heilige Abend und nicht der heilige Morgen, da kann man normal noch was schaffen.

Der pubertierende Sohn Klaus-Dieter alias Marco Brugger hilft mit, ist aber wenig begeistert, schließlich sollte auch er noch Geschenke besorgen. Die neugierige Nachbarin Frau Mäuschele wurde von Lea Klaiber verkörpert und erschien immer im ungünstigsten Moment. Dass die Tochter Angelika sich mit ihrem Mann Eberhard gestritten hat und sich scheiden lassen möchte, ging fast unter. Denn Angelika Eisele, dargestellt von Susanne Hauser, ist hin und weg vom italienischen Flaschner Luigi, der von Matthias Haller gespielt wurde und der dafür sorgte, dass die Heizung wieder funktionierte.

Eberhard, der Schwiegersohn der Familie gespielt von Rainer Hauser, hat es dann zunächst auch wieder geschafft, die Wogen zu glätten, aber spätestens nach der lang ersehnten Bescherung mit ein paar Schnäpsen kippte die Stimmung, als die Meinungen über die Geschenke auseinander gingen.

Vor zahlreichen Besucher verstanden es die Darsteller vorzüglich, die verschiedenen Charakteren auf den Punkt darzustellen, zahlreiche Lacher rund kräftiger Szenenapplaus sorgten für eine ausgelassene Stimmung im Publikum. Die Spieler wurden von der Souffleuse Nadja Adams unterstützt. Die Theatergruppe wiederholt ihr Spiel am 5.und 7. Januar 2023 jeweils um 19.30 Uhr.