In der Gemeindebücherei wird weiter geimpft

Offenes Impfen bietet die Gemeinde in der Bücherei Aldingen am Samstag, 5. März, an. Getreu dem Motto der Impfkampagne #dranbleiben öffnet die Gemeindebücherei von 10 bis 15 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zusätzlich zu den herkömmlichen Impfstoffen von BionTech und Moderna wird voraussichtlich auch der neue Impfstoff von Novavax zur Verfügung stehen. Bei Interesse an diesem Impfstoff fragen Impfwillige am Freitag oder auch Samstag nochmal nach unter 07424 882 42. Die Bücherei ist außerdem zur Ausleihe geöffnet. Der Kinderbereich bietet Bilderbücher, Kinderbücher für alle Altersstufen, Spiele, Filme, Hörbücher und Tonie-Figuren.