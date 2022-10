In der Buchbox wird er märchenhaft

In der Aldinger Buchbox kommen am Samstag, 15. Oktober, circa 50 Bücher aus der Märchen- und Sagenwelt neu ins Regal. So sind zum Beispiel folgende Bücher dabei: Die Sagen des klassischen Altertums, Germanische Göttersagen, Sagen aus aller Welt, drei Bände Erzählungen aus 1001 Nacht, Märchen von Hexen und weisen Frauen, Indianermärchen, Märchen der australischen Ureinwohner, Hermann Hesse: Pictors Verwandlungen, Marie Luise Kaschnitz: Der alte Garten, Rafik Schami: Das letzte Wort der Wanderratte, Kuppa: Das Zauberbuch, Schöne Bilderbücher: Schneewittchen, Dornröschen, Nussknacker, Der Stiefelkater u.a., Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Märchen von H.C. Andersen, Ludwig Bechstein, Gebrüder Grimm, Fabeln von La Fontaine, Birnbaum: Märchenreise um die Welt, Rudolf Steiner: Vier Märchen, Astrid Lindgren: Märchen, schwedische Märchen. Außerdem 18 Krimis von Henning Mankell: 11 Bände schwarze Taschenbücher, 7 gebundene Bücher.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher und Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424/84957 (AB), Rita Rechlin 07424/85002 (AB).