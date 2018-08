In der Bücherei gibt es Antworten auch auf Ernährungsfragen

So musste etwa Mais von getrockneten Erbsen getrennt werden, ganz wie bei Aschenputtel n Wieviel Zucker ist gesund? Warum ist Trinken so wichtig? Was bedeutet biologische Landwirtschaft? Diesen und anderen Fragen rund um das Thema Ernährung gingen die Teilnehmer beim Kinderferienprogramm der Aldinger Gemeindebücherei auf den Grund.

An verschiedenen Stationen in und außerhalb der Bücherei fanden sich die Antworten in Sachbüchern, die für diesen Zweck von der Öffentlichen Büchereifachstelle in Freiburg zur Verfügung gestellt wurden. Doch nicht nur theoretisches Wissen war gefragt, es gab auch Spielstationen. So musste etwa Mais von getrockneten Erbsen getrennt werden, ganz wie bei Aschenputtel im gleichnamigen Märchen. Kreativität war gefragt beim Gestalten eines Stilllebens nach historischem Vorbild oder auch einer Collage aus Lebensmittel-Prospekten. Bei der Theorie blieb es allerdings nicht: Gemeinsam wurde zum Schluss eine Riesenschüssel Obstsalat gemacht, dazu gab es selbstgemachten Eistee.