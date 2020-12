In der Aldinger Buchbox stehen über 70 Titel zum Thema Weihnachten

Ab kommenden Samstagnachmittag, den 5. Dezember, stehen über 70 Bücher zum Thema Weihnachten im Regal, mit Tipps zum Kochen und Backen und Material für Kinder. Dazu gehören Geschichten zum Vorlesen wie Die schönsten Weihnachtsmärchen oder Jostein Gaarders Das Weihnachtsgeheimnis. Es gibt Bilderbücher, Erzählungen, Weihnachtskrimis oder ein Puzzlebuch.

Auch für die Erwachsenen ist gesorgt mit Romanen, Erzählungen, Liedern, und Gedichten, darunter Die schönsten Weihnachtsgeschichten aus Masuren, Die schwäbische Weihnacht von Manfred Eichhorn, Das Geheimnis der Weihnachtsengel, Zöpfls Weihnachtsbuch, Omas Tipps zur Weihnachtszeit, Weihnachtsgeschichten am Kamin, Weihnachtsdetektive, Weihnachtskätzchen: Die schönsten Geschichten, Erna, der Baum nadelt von Robert Gernhardt, Das Weihnachtswunder von New York von Luanna Rice, Der goldene Ring von John Snyder, Ein Weihnachtsmärchen in Kanada von Lara Hill oder Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.

Außerdem sucht die Bücherbox Band 2 und Band 3 der Trilogie Die Bruderschaft vom Heiligen Gral: Das Amulett der Wüstenkrieger und Das Labyrinth der schwarzen Abtei von Rainer M. Schröder. Wer diese abzugeben hat, bitte anrufen.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz und zu jeder Zeit zugänglich. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Für größere Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind dort zahlreiche Romane, Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bilderbücher und Bildbände vorhanden. Man kann einfach hingehen und mitnehmen, was interessiert. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB).