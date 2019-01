In Denkingen fliegen die Beine

Die „Nacht der Tänze“ mit dem 28. Männertanzwettbewerb und dem Showtanzwettbewerb ist in der berstend vollen Halle zu einer riesen Show geworden. Akteure und Zuschauer befanden sich in einem brodelnden Hexenkessel. Ein toller Auftakt für die kommende Fasnet.

DJ Bonito brachte die Stimmung in der Halle gleich in den ersten Minuten zum Kochen, die sich von Stunde zu Stunde steigerte und erst nach der Siegerehrung um Mitternacht etwas ruhiger wurde. Nicht nur, dass sich 13 Tanzgruppen am Wettbewerb beteiligten, auch die Halle konnte die Besucher kaum fassen, die vor der Eingangstüre auf Einlass warteten.

Bereits bei der öffentlichen Ziehung der Reihenfolge der Teilnehmer auf der Bühne und der Begrüßung der teilnehmenden Gruppen mit ihrem Narrenruf, herrschte Partystimmung und Zunftmeister JürgenThieringer hatte es als Moderator des Abends nicht immer leicht, sich Gehör zu verschaffen. Den Auftakt machte die Zunftgarde der gastgebenden Plätzlenarren mit einem zackigen Marsch.

Tanzen erlebt in der Männerwelt gerade eine Flaute

Mit dem Männertanzwettbewerb versprach Thieringer den Damen ein besonderes Geschenk. Die heißen Rhythmen und die schlanken Rehbeine der Männer brachten zwar die Damen zum Toben, aber bei so viel Temperament und Frauenpower hatten es die Männer schon schwer, richtig mitzuhalten. Anscheinend erfährt in der Männerwelt das Tanzen zurzeit eine kleine Flaute. Denn nur drei aktive männliche Gruppen nahmen am Wettbewerb teil. Die Betzinger Krautzkräga mit „Welcome to Zombieland“, NZ Alpirsbach mit „Prinzen Reloaded und ihrer Hüttengaudi“ sowie die Männertanzgruppe der NZ Denkingen mit „Super Mario Party“ gaben jedoch ihr Bestes.

Der Showtanzwettbewerb im zweiten Teil stand unter dem Motto „Kreativität und Perfektion“. Und diesem machten die grazilen Tänzerinnen alle Ehre. „Es ist immer wieder unglaublich, was die Tanzgruppen auf die Beine stellen und welche Themen präsentiert werden“, meinte Moderator Thieringer. Mit aufwändigen Bühnenbildern, fein geschminkten Gesichtern, fantasievollen Kostümen und perfekt geflochtenen Zöpfen legten die Gruppen durchweg perfekte und heiße Tänze auf ganz hohem Niveau aufs Parkett.

Zu einem passenden, jedoch lautstarken Musik-Mix gab es ausgewogene Choreografien mit zum Teil gekonnter Akrobatik und Hebefiguren. Die immer länger werdenden Tanzauftritte fordern eine äußerste Konzentration und vor allem eine große Kondition der Tänzerinnen ab, die am Ende oft nach Atem ringen mussten. Jede Gruppe wurde vom Publikum zu Höchstleistungen angefeuert.

Die Jury mit Michaela Stier (Spaichingen), Sandra Mattes (Böttingen) und Sarah Streeb (Aixheim) hatten es sehr schwer, bei so viel Perfektionismus die Sieger zu ermitteln.

Während sich die Jury zur Beratung zurückzog, rockte und tanzte die narrenzunfteigene Showtanzgruppe Dance Explosion außer Konkurrenz unter der Leitung von Melanie Steppacher die „Nacht im Kinderzimmer“, wobei neben den zwei Kindern 26 Kobolde in Einsatz kamen. Auch die anderen Gruppen hatten sich tolle Mottos und Geschichten ausgedacht.

Siegerehrung

Bei der Siegerehrung erwies sich die Bühne fast als zu klein. Weit über 200 Akteure zeigten sich in ausgelassener Stimmung. Der Sieger der beiden Wettbewerbe erhielt jeweils einen Wanderpokal und den Top-Preis von 100 Liter Bier, Platz zwei erhielt jeweils 50 Liter Bier und der dritte Platz je 30 Liter Bier. Alle Gruppen wurden mit Urkunden und einer Tanzpärchen-Figur ausgezeichnet..

Beim Männertanz kam die NZ Denkingen aufs Podest, gefolgt von der NZ Alpirsbach und den Betzinger Krautzkräga.

Beim Showtanzwettbewerb holten sich der Narrenverein Salzschlecker Stetten den Pokal und Sieg, gefolgt vom Narrenverein Gruol. Auf den dritten Platz kam der SV Zimmern unter der Burg. Die übrigen sieben Gruppen erreichten einen sehr guten vierten Platz