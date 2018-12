In Denkingen die Weihnachtsgeschichte besichtigen

Noch ist sie leer, die Krippe im Stall von Bethlehem beziehungsweise die Krippe vom Plattenweg 8. „Wie vor über 2000 Jahre passiert, kommt das Kind erst am Heilig Abend in die Krippe“, sagt Klaus Krell, der mit seiner Familie und Freunden seit sieben Jahren einen Weihnachtsweg mit lebensgroßen Figuren aufstellt. Für das Foto durfte das Kind jedoch schon kurz in die Krippe.

Wie heißt es im Evangelium: Mit der Geburt Jesus war es so, dass Josef die schwangere Frau Maria zu sich nahm. Und diese ganze Heilsgeschichte ist auf dem weiträumigen Grundstück der Krells in neun verschiedenen Stationen dargestellt. Angefangen vom Haus in Nazareth über die Einschreibung laut Befehl des Kaisers, Hirten auf dem Feld bis hin zur Geburt im Stahl. Der Besuch der Hirten und der Drei Könige und letztendlich die Flucht nach Ägypten. Die Herbergsuche muss scih der Beobachter noch gedanklich vorstellen, aber „kommt Zeit kommt Rat“ meint Klaus Krell.

Die Schafherde mit den Hirten findet durch eine Gaisengruppe mit Kindern eine Erweiterung.

Auch ihnen sind die Engel erschienen und künden die Geburt des Jesuskindes an. Bei Ochs und Esel finden Maria und Josef in einem armseligen Stall Unterkunft, wo dann das Kind von den Hirten gefunden wird. Die drei Könige in prächtigen Gewändern erhielten dieses Jahr ein riesiges Kamel dazu. „Es war recht schwierig, eine solche Figur überhaupt zu bekommen. Mit einem Lastzug kam das Kamel aus dem Osten angefahren“ erzählt Klaus Krell. Einige weitere Stationen erhielten ebenfalls Zuwachs durch einzelne Figuren. Auch der Pharao, Station der Flucht nach Ägypten, erhielt eine Gefährtin.

Wie eine aufgeschlagene Bibel

Seit dem ersten Advent steht der Weihnachtsweg und wird Abend für Abend von unzähligen Lichtern bis 23 Uhr angestrahlt. Inzwischen hat sich die Open-Air-Ausstellung einen Namen gemacht. Täglich fahren viele Autos die Strecke entlang, Besucher bleiben vor den einzelnen Szenen stehen und lassen alles auf sich wirken. „Wie in einer aufgeschlagenen Bibel kann man alles verfolgen und erleben“, bestätigt eine Besucherin. Für Kinder sind die geschichtlichen Darstellungen ein besonderer Anziehungspunkt. Denn anschließend gibt es meistens noch eine Zuckerwatte, Punsch oder die Kleinen fahren eine Runde mit dem Karussell.

Auch für die Erwachsenen steht ein Fahrzeug bereit. Mit dem Heubergbähnle, das Klaus Krell dieses Jahr selber gebaut hat, kann man die Strecke langsam abfahren. Anschließend an den Weihnachtsweg hat Klaus Krell neun weitere Stationen mit Handwerkern aufgebaut. Die erhielten ihre Standorte in den Höfen der nachbarlichen Firmen.

Glühwein, Punsch und Rote Wurst

Nach dem Rundgang durch die Weihnachtsgeschichte und den Handwerkern kann man sich in dem kleinen Zelt bei einem kostenlosen Glühwein, Punsch oder einer Roten Wurst aufwärmen. Die Familie Krell ist mit ihrem Weihnachtsweg so verbunden, dass sie die Leckereien aus eigener Tasche spendet. Der Inhalt des Spendenkasse geht dann an eine soziale Einrichtung.