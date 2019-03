In Aldingen kicken die Konfis

Beim diesjährigen „BezirksKonfiCup“ haben die „Konfis“ der Kirchengemeinde Aldingen die Jugendlichen aus Neuhausen ob Eck, Hausen ob Verena und Schwenningen empfangen. In der Neuen Sporthalle in Aldingen setzte sich eine der drei Schwenninger Fußballmannschaften durch und fährt nun Ende April zum Landesfinale der Evangelischen Landeskirche nach Stuttgart.

Der KonfiCup ist ein Sportevent für Konfirmanden, das in der Evangelischen Kirche deutschlandweit ausgetragen wird. Konfiteams aus den Kirchengemeinden eines Kirchenbezirks treten gegeneinander an, der Sieger darf zum Landesfinale der Evangelischen Landeskirche in Württemberg fahren. Dort können sich die Teams für das Bundesfinale der Evangelischen Kirche in Deutschland in Köln qualifizieren. Zusammen erreicht man mehr, so die Turnier-Devise der Verantwortlichen von der Evangelischen Bezirksjugendwerk Tuttlingen und der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen.

Aldingen auf Platz Fünf

Entsprechend motiviert waren auch die Konfis des Bezirks Tuttlingen und so traten sechs starke Teams der Kirchengemeinde, Hausen ob Verena, Neuhausen ob Eck, ein Team aus Aldingen und gleich drei Teams aus Schwenningen in spannenden Spielen gegeneinander an, um sich den Pokal zu sichern.

In der ersten Spielphase trat jeder gegen jeden in einem Spiel von acht Minuten an und so waren die Konfis schwer gefordert. Die mitgereisten Fans, Pfarrer, Eltern und auch Teamer feuerten die Jugendlichen kräftig an. Am Ende ging das Team Schwenningen II als Sieger hervor, Platz zwei sicherte sich das Team aus Neuhausen. Auf dem dritten Rang landete das Team Schwenningen I, gefolgt von Hausen, Aldingen und Schwenningen III.

Auch Pfarrer Dewitz bei Turnier

Gut, dass es auch Pausen gab. Eine besondere Snackbar sorgte zwischendurch mit lecker belegten Wecken, frischem Zopf, Äpfeln und Süßigkeiten für die nötige Stärkung. Eine kurze Andacht von Sven Wolfsberger, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kirchengemeinde Aldingen, sorgte auch für die geistige und moralische Stärkung. Wolfsberger machte deutlich, dass Gott, ob wir verlieren oder gewinnen bei uns ist und zu uns hält.

Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler dankte der Turnierleitung Uwe Schmittutz aus Aldingen, den Schiedsrichtern Florian Vosseler und Max Hartmann und allen Helferinnen und Helfer der Kirchengemeinde Aldingen und dem Evangelischen Jugendwerk. Am Schluss sprach Pfarrer Ulrich Dewitz aus Aldingen allen den Segen zu und den Konfis wünschte weiter eine gute Zeit, denn bald werden die ersten Konfirmationen in den Gemeinden gefeiert.