„Im Grund“ wird an das Aldinger Nahwärmenetz angeschlossen.

In Aldingen stehen in den kommenden Tagen und Wochen ein paar Baustellen und der Frühlingsputz an, um die Straßen von den Resten des Streuguts zur reinigen. Einige Baustellen sind auch mit Verkehrsbehinderungen verbundne. Wir geben einen Überblick:

Straßensperrung Im Grund

Die Arbeiten zur Erweiterung und Nachverdichtung des Aldinger Nahwärmenetzes werden auch 2021 fortgesetzt. Der Start wird die Trasse im Grund sein, beginnend von der Kreuzung Stuttgarter Weg bis Kreuzung In Stocken. Ab Dienstag, 6. April, wird die Straße für den Verkehr komplett gesperrt, so dass die Leitungstrasse gefräst werden kann.

Für diese Arbeiten ist es notwendig, über die gesamte Strecke ein Parkverbot auszuweisen. Die Grabarbeiten können auf Grund der beengten Platzverhältnisse und der Parkplatzsituation jedoch nur in Abschnitten erfolgen, so dass das Parkverbot jeweils nur in diesen Abschnitten gilt. Die entsprechenden Schilder werden durch die Baufirma aufgestellt. Die Bauarbeiten sollen vom 6. April bis einschließlich 4. Juni dauern. Die Gemeindeverwaltung bittet die Anwohner, ihre Fahrzeuge nicht in der Garage oder auf den Stellplätzen zu belassen, sondern außerhalb des jeweiligen Bauabschnittes abzustellen.

Da es unweigerlich zu Behinderungen kommen werde, bittet die Gemeindeverwaltung die Anlieger jetzt schon um Ihr Verständnis. Die Baufirma sei angehalten, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das Bauamt, telefonisch unter der Rufnummer 07424/882-34, oder per Mail an erwin.jetter@aldingen.de.

Straßensperrung In Weiden

Auf Grund von Arbeiten an einem Dachstuhl muss in der Straße In Weiden ein Kran aufgestellt werden. Dadurch wird die Straße für den Verkehr vom Dienstag, 6. April, bis einschließlich Samstag, 1. Mai, komplett gesperrt.

Frühjahrsputz in allen Straßen

Wie gewohnt will die Gemeinde Aldingen die Straßen nach diesem langen und schneereichen Winter einem Frühjahrsputz unterziehen und dabei auch die Reste von Streugut entfernen. Die Arbeiten erfolgen im Zeitraum vom Dienstag, 6. April, bis einschließlich Montag, 12. April.

Baufortschritt Rathaus Neubau

Die Arbeiten am Neuen Rathaus gehen weiter. Die Bodenplatte wurde inzwischen fertiggestellt und ein Teil der Wände sind auch schon betoniert. In der vergangenen Woche wurde die Bodenplatte und Teile der Kellerwände eingeschalt und betoniert.