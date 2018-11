Im Dienste der Kirchenmusik

Am Gedenktag der Heiligen Cäcilia als Patronin der Kirchenmusik hat der Katholische Kirchenchor sein Hochfest gefeiert – die Cäcilienfeier. Zum Auftakt wurde die Abendmesse zum Christkönigsfest mit Pater Dummler vom Dreifaltigkeitsberg gefeiert. Gleichzeitig wurde der Verstorbenen des Chores gedacht. Mit Liedern aus dem Diözesanheft „Alles soll Amen und Halleluja sein“ umrahmte der Chor die Feier.

Bei der anschließenden weltlichen Feier im Gemeindehaus St. Vinzenz von Paul konnte Vorsitzender Franz Maus neben den fast vollzählig anwesenden Sängerinnen und Sänger mit Partnern als Ehrengäste Präses Pater Sabu, Pater Dummler die drei Schwestern Elcitta, Sheena und Juli, Pastoralreferent Peter Berner, sowie Chorleiterin Ulla Braun mit Stellvertreter Josef Fetzer und Ehrenvorsitzenden Kuthbert Fetzer begrüßen. Nachträglich gratulierte er namens des Chores Ulla Braun zu ihrem Geburtstag, den sie gerade am 22. November, dem Cäcilientag, feiern konnte.

Als Dank für das im ganzen Jahr erbrachte Engagement der Chormitglieder wurde das schmackhafte Menü von der Kirchengemeinde gesponsert. Zur Tradition gehört auch der exquisite Nachtisch aus dem Hause der Confiserie Weber & Weiss, Friedrichshafen, welcher von dem Ehepaar Karl und Paula Wenzler seit Jahren extra „importiert“ wird.

Ein herzliches Vergeltsgott sprach Präses Sabu auch im Namen des Kirchengemeinderats: „Wir freuen uns, dass es in unserer Kirchengemeinde Menschen gibt, die ihre Stimme zum Lobe Gottes erschallen lassen und so in vielfältiger Weise die Gottesdienste bereichern.“ Was wäre ein Gottesdienst ohne Gesang, ohne Orgel? Als Pfarrer von St.-Michael sei er froh und dankbar, einen solch lebendigen Kirchenchor mit Chordirektorin DCV Ulla Braun in der Gemeinde zu haben.

Dann standen hochkarätige Ehrungen durch den Deutschen Cäcilienverband (DCV) und des Bischofs Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst im Mittelpunkt der Feier. Die Ehrungen nahmen Präses Pater Sabu und Vorsitzender Franz Maus vor.

Geehrt wurden Ehrenvorstand Kuthbert Fetzer für 60 Jahre Singen im Kirchenchor; für 55 Jahre Singen erhielten die beiden Ehrenbriefe Anita Betting, Marliese Fetzer, Anneliese Hermle und Lisa Steidle. Chorleiterin Ursula Braun wurde für 55 Jahre Tätigkeit als Chorleiterin geehrt.

Alle sechs Jubilare erhielten den Ehrenbrief des Bischofs und den Ehrenbrief des DCV. Die Kirchengemeinde ehrte die Jubilare mit einem Blumenstrauß und der Chor selbst bedachte die Jubilare mit einer Kerze. Im Verlauf des weiteren Abends wurde den Jubilaren jeweils ein Lied nach ihrem Wunsch vorgetragen. Der von den Ausschussmitglieder Paula Wenzler und Adelinde hergestellte Tischschmuck konnte käuflich erworben werden.

Im gemütlichen Teil zeigte Inge Maus Bilder von Rhein-Hessen mit den Städten Worms, Bingen, Ingelheim, Bad Kreuznach und Mainz, das Ziel des Kirchenchorausflugs 2019.