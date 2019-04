Im Aldinger Seniorenheim stehen bauliche Veränderungen an

Das Seniorenzentrum „Im Brühl“ ist nun schon seit 13 Jahren in Betrieb, der Freundeskreis befindet sich im 15. Vereinsjahr. Anlässlich dessen wird es am 9. November ein Konzert mit Heiko Bräuning geben, sagte die zweite Vorsitzende Karin Korb bei der Mitgliederversammlung der Förderer. Außerdem werde er am 10. November den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mitgestalten.

Seit April 2016 ist der Verein ohne ersten Vorstand. „Leider ist es noch nicht gelungen, jemanden für diese Position zu gewinnen“, sagte Korb. Seit der letzten Versammlung hätten drei Vorstandssitzungen stattgefunden zur Organisation von Veranstaltungen, Finanzierung von Angeboten etc. „Dieses Jahr wird es spannend, da im Haus große bauliche Veränderungen anstehen.“ Die Landesbauheimverordnung schreibe vor, dass es ab Herbst keine Doppelzimmer mehr geben dürfe. „Um ein Bewohnerzimmer zu schaffen, wird die Nähstube umgebaut. Außerdem muss das Wohngruppenkonzept baulich umgesetzt werden. Um dies zu gewährleisten, werden die Wohn-Essbereiche mit Hilfe einer Mauer geteilt, so dass dadurch vier Wohngruppen entstehen sollen. Die Kosten des Umbaus werden von den neuen Eigentümern übernommen. Im Moment zeichnet sich noch nicht ab, wie dies alles funktionieren soll.“

Die Wahlen ergaben folgendes Resultat: Zweiter Vorstand bleibt Karin Korb, Kassiererin Ramona Plesse, neue Beisitzerin ist für Sigurd Welker für Gisela Brändle, für diese wird Nadine Jetter Schriftführerin, neuer zweiter Kassenprüfer ist Holger Seyler.

Ramona Plesse ging auf die Aktivitäten des Freundeskreises ein: Der Förderverein finanziere viele Veranstaltungen, „und die Mittel dafür schöpfen wir aus den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden, den Einnahmen aus der Hauszeitung und den Einnahmen aus dem Kaffeebetrieb“. Die Einnahmen aus letzterem „konnten wir aufgrund der Tatsache steigern, dass Einrichtungsleiter Ulli Heckeler zustimmte, auch die Einnahmen für den Kaffee dem Förderverein zu Gute kommen zu lassen. Kurzerhand wurden Kaffeemaschinen angeschafft und die dazugehörigen Pads.“ Der Kreis zähle 149 Mitglieder.

„Seit einigen Jahren finanzieren wir für schwerst pflegebedürftige und weitere Bewohner ohne oder mit nur wenigen Besuchern die Musiktherapie und die musikalische Einzelaktivierung“, berichtete die Kassiererin. „Einen völlig neuen Posten übernahmen wir im Sommer 2018. Die Zieglerischen stellten für die Bewohner nur noch Mineralwasser zur Verfügung und keine Säfte mehr. Daraufhin beschloss der Vorstand, die Beschaffung von Eistee und Fruchtmixgetränken zu unterstützen.“

Folgende Anschaffungen für das Seniorenheim seien getätigt worden: ein Gehwagen mit Sicherheitsrahmen, eine Induktionsplatte zum Kochen, Waffeleisen, Singbücher, Demenz-CDs und drei künstliche Weihnachtsbäume. Beim Jahresfest sei ein kleiner Überschuss verzeichnet worden.