Die Kirchengemeinde St. Hippolyt und Kassian hat am Dienstag das Patrozinium ihrer Pfarrkirche gefeiert. Das Frittlinger Patronatsfest, bei dem die Patronen der Kirche geehrt werden, ist mit den Heiligen Hippolyt und Kassian eines der seltensten.

Im Gottesdienst ging Pater Sebastian, der die Urlaubsvertretung für Pater Sabu übernommen hat, auf die Geschichte der beiden Märtyrer ein. Im Anschluss führte Jürgen Betting mit zwölf Kindern ein kleines Theaterstück auf, das er im Rahmen des Kinderferienprogramms mit ihnen eingeübt hatte.

Viele hatten die Aufführung schon gespannt erwartet, denn in den vergangenen Jahren wurde sie bereits zur Tradition.

Auch in diesem Jahr haben Jürgen Betting und Reiner Zepf das Stück selbst geschrieben. Dazu suchen sie sich immer Ereignisse aus der Frittlinger Kirchengeschichte aus. In diesem Jahr hatte er sich die Öschkapelle zum Thema genommen, und so trat diese im Stück „Im Öschkapelle fehlt ebbes“ personifiziert auf.

Die Öschkapelle, hervorragend gespielt von Nico Kreis, war ganz betrübt, weil sie sich an nichts erinnern konnte, nur an die Tatsache, dass ihr etwas fehlt. Die Frauen Grete, Gabriele und Liselotte, gespielt von Ronja und Sarah Burry und Adelina Desort, versuchten mit der Aufzählung aller möglichen Ereignisse ihr die Erinnerung zurückzugeben, und auch der Auftritt der Heiligen, die heute oder früher ihren Platz in der Kapelle hatten, wie der Heilige Judas Thadäus, gespielt von Melina Schnekenburger, der Heilige Sebastian, verkörpert von Fabio Distel, oder die Apostel Jakobus, alias Franziska Wallat, und Andreas, gespielt von Tobias Desort, sowie zweier Engel aus der Kirche (Emilia und Eleni Schaub)halfen nicht.

Die Figur Prof. Dr. von der Klausenhöhe und ihr Assistent Kasper – sehr gut und erfrischend gespielt von Hannah und Fabian Wallat – versuchten die Geschichte der Kapelle zu erforschen, und so war immer wieder der Satz zu hören: „Ja was für eine Freude, das musst du unbedingt protokollieren.“ Erst als die Frauen ein altes Gemälde von der Kapelle anschleppten, war klar, was der Kapelle fehlt – ihre Glocke im Turmaufsatz.

Nach dem Gottesdienst verteilte die Kirche zahlreiche Kräuterbuscheln. Die Büschel hatten Frauen mit dem Geschichts- und Heimatverein am Nachmittag gebunden und Pater Sebastian hatte sie geweiht. Da Patrozinium und Maria Himmelfahrt so nah beieinander liegen, wird der Brauch des Kräuterbüschelbindens in Frittlingen vorgezogen.