Hunde tanzen diesmal ohne Publikum

Bereits zum sechsten Mal ist die Sportart Dog Dancing zu Gast in Denkingen. Was vor zehn Jahren als Tagesturnier begann, das wurde schnell zum international anerkannten mehrtägigen Event. Hochkarätige Teams aus Italien, Frankreich, Schweiz und Deutschland traten in den Kategorien Heelwork to Music und Freestyle an.

„Diesmal ist alles anders, denn auch uns hat der Corona-Virus einen dicken Striche durch die Jahresrechnung gemacht“, bekennt die Vorsitzende von Dogdance Deutschland e.V. und Hauptorganisatorin des Turniers Carmen Schmid. Die WM sei gestrichen, die Deutsche Meisterschaft auf hoffentlich November verschoben, insgesamt wurden bereits 14 Wettbewerbe abgesagt. Die Lockerungen ab 1. Juli ließen indessen hoffen, dass bald ein weiterer Schritt ins normale Leben gegangen werden kann. Schnell war jedoch klar, dass alles nur im kleinen Rahmen klappt und im Falle eines erneuten Lockdowns eben ausfallen müsste. „Aber wir sind unverbesserliche Optimisten. Deshalb setzen wir alle Hoffnung auf das Turnier in Denkingen am kommenden Wochenende“, sagt Carmen Schmid.

Zum Glück konnten die Verantwortlichen mit einem gut ausgedachten Hygienekonzept überzeugen. So gibt es eine Personenkontrolle am Eingang, denn nur die Starter haben Zutritt. Unter anderem gibt es markierte Sitzbereiche für die Starter, aber keine Tribüne für Zuschauer. Es wird auch keine Verpflegung angeboten. Doch überall besteht Maskenpflicht, lediglich im Ring darf sie entfernt werden.

Natürlich tauchte schnell die Frage auf, ob sich bei den strengen Verordnungen überhaupt ein Starter melden würde. – Doch innerhalb eines Tages war das Turnier ausgebucht bei langer Warteliste, denn Dogdancer wollen wieder tanzen. Die gesamte Nationalmannschaft wird antreten und viele Nachwuchs-Hunde werden ihr Debüt haben. „Und das, obwohl wir bewusst auf einen Titelwettbewerb verzichtet haben. Wir wollen ganz bewusst einfach tanzen“, bekennt Schmid.

Nun gibt es am Samstag, 5., und Sonntag, 6. September, exakt jeweils 25 Anwesende und 38 Hunde. Bei zusätzlichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden vier Richter abwechselnd richten, da sie selbst in anderen Klassen auch starten.

Dieses Turnier in „normaler Zeit“ würde mit 140 bis 160 Starter an zwei stammen Tagen laufen mit großem Medienrummel und voller Zuschauertribüne, sagt Schmid. „Die Menschen aus Denkingen und Umgebung werden uns natürlich fehlen.“

Es wird also ein leises Turnier sein. Trotzdem werden die Chancen genutzt, mit dem Sport ein wenig Normalität zu genießen.

„Wir werden so viele Tänze wie möglich aufnehmen und auf unserer Homepage verlinken, so dass wir den Denkingern vielleicht auch 2020 ein klein wenig Unterhaltung bieten können“, informierte die Obfrau für den Dog Dancing im Verband für das deutsche Hundewesen, Carmen Schmid.