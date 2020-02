Düstere Aussichten für das Alte Spital in Rottweil: Seit fünf Jahren steht eine Nachnutzung des Gebäudes als Hotel im Raum - ohne Ergebnis. Der Denkmalschutz scheint ein Projekt dieser Größenordnung mehr als schwierig zu machen. Das Hotelprojekt steht auf der Kippe.

Das Forum für Rottweil (FFR) reagiert jetzt auf den Stillstand und fordert ein neues Konzept für die Nachnutzung des Gebäudes. „Vor sieben Jahren zogen die Bewohner des Alten Spitals in den Neubau am Nägelesgraben. Die zahlreichen Nachnutzungsideen für das historische Gebäude aus einem Bürgerworkshop verschwanden in der Schublade des Rathauses. Jetzt ist es Zeit, sie wieder herauszuholen, schleunigst Pläne zu entwickeln, um wieder Leben in das Haus zu bringen. Zumal die Hotelpläne zu scheitern scheinen“, so FFR in einer Pressemitteilung.

Für die Mitglieder von Forum für Rottweil sei klar: „Das Alte Spital ist ein für die Historie der Stadt bedeutsames Gebäude, das die Stadt behalten sollte. Wir können uns sehr gut vorstellen, dort eine Art soziokulturelles Zentrum einzurichten, das Stadtmuseum dort unterzubringen, Proberäume für die Stadtkapelle, die Stadtbücherei, verbunden mit Wohnen oder Praxen“, greifen Reiner Hils und Elke Reichenbach einige der bereits 2012 von interessierten Bürgern entwickelten Ideen wieder auf.

Reichenbach verweist auf den damals auch entwickelten Gedanken, dort Praxisräume in Verbindung mit Seniorenwohnungen einzurichten. Hils kann sich auch vorstellen, die Tourist-Information dort unterzubringen. Wichtig sei es, auf interessierte Gruppen zuzugehen und rasch ein Konzept zu entwickeln, um den drohenden Verfall des Gebäudeensembles zu verhindern, heißt es. Zudem verliere die Stadt durch den Stillstand jährlich Mieteinnahmen.

Auch die Freien Wähler hatten im Rahmen der Haushaltsverabschiedung ein Umdenken gefordert. An ein Hotel glaubt auch hier niemand mehr.

Seit 2015 wird in Rottweil über den Umbau des Alten Spitals zum Hotel debattiert. Ein Investor stand damals motiviert in den Startlöchern. Jetzt sieht alles anders aus. Der ursprüngliche Investor fühlt sich ausgebootet, und ob aus den neuen Plänen etwas wird, ist fraglich.

Bei der Stadtverwaltung möchte man über das Thema derzeit eigentlich gar nicht sprechen. Die Frage nach dem aktuellen Stand der Dinge bleibt unbeantwortet. Zunächst müsse man einen Termin mit dem Landesdenkmalamt abwarten, vorher mache das gar keinen Sinn, heißt es. Dieser Termin, an dem viel zu hängen scheint, hätte eigentlich schon vor einigen Wochen stattfinden sollen. Er wurde verschoben. Jetzt werden die Denkmalschützer direkt nach der Fasnet vor Ort erwartet.

Die große Frage: Lassen sich die Anforderungen an einen Hotelbetrieb mit denen des Denkmalschutzes vereinbaren? Auch im fünften Jahr der Planungen ist diese Frage nicht geklärt. Beim Alten Spital handle es sich um ein „hochsensibles Gebäude“, sagt Stadtpressesprecher Tobias Hermann. Die ursprüngliche Marschroute, einen Hotelbetrieb unterzubringen, stehe noch immer.

Für Immobilienunternehmer Günter Tarlatt aus Bad Dürrheim, der von 2015 an als Investor im Boot saß, ist immer noch unverständlich, warum er letztlich nicht zum Zug kam. Nachdem er jahrelang viel Zeit und Geld in die Planungen zum Alten Spital gesteckt habe, habe er vor rund eineinhalb Jahren urplötzlich von der Verwaltung eine „Absage“ erhalten. „Mir ist erklärt worden, dass ein Mitbewerber den Zuschlag erhalten hat.“

Er habe mit Fachbereichsleiter Lothar Huber und Bürgermeister Christian Ruf persönlich das Gespräch gesucht, um sich die Gründe erläutern zu lassen. „Es hieß, man habe jemand gefunden, der eine große Lösung zeitnah umsetzen könne“. Die Verwaltung habe sich hinter einem Gemeinderatsbeschluss „verschanzt“. Die Stadträte hatten im Oktober 2018 hinter verschlossenen Türen einen Grundsatzbeschluss zum Alten Spital gefasst.

Das Aus im Hotelprojekt kam für den Investor – der mit der Immobilen-Firma Merz kooperierte – völlig überraschend. „Es war alles diskutiert und durchkalkuliert – wir hatten Lösungen.“ Bei der ursprünglichen Planung 2015 hatte er 100 Zimmereinheiten geplant. Für einen Teil davon sollte am Standort des hinteren Gebäudes St. Anna ein Neubau entstehen – was auf Skepsis stieß. Im Mai 2018 wurden die Pläne eingedampft: Die Anzahl der Zimmer wurde auf 70 bis 80 reduziert. St. Anna sollte nicht abgerissen, sondern kernsaniert werden. Auch die angedachte Tiefgarage wurde gestrichen. Stattdessen sollten Stellplätze an anderer Stelle in der Stadt dem Hotel zugeordnet werden.

Der Bedarf nach einem weiteren Hotel im „Touristen-Hotspot“ Rottweil besteht weiterhin. Auch im Zusammenhang mit dem ehemaligen Breucha-Areal ist das Stichwort schon gefallen – allerdings ist das auch schon wieder ziemlich lange her.