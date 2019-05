15 000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Frittlingen. Laut Polizei nahm an der Einmündung der Rußgasse in die Hauptstraße ein VW Touran einem BMW die Vorfahrt. Der VW-Fahrer bog gegen 7.10 Uhr nach links in die Hauptstraße ab. Dabei übersah der 52-Jährige einen auf der Hauptstraße heranfahrenden BMW. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand.