„Hoffnungsfest“ diese Woche auch in Aldingen

Wer an den vergangenen Abenden die Aldinger Mauritiuskirche besuchte, konnte sich über die schöne Atmosphäre freuen: Die Kirche war in ein warmes Licht getaucht, ein Meer aus Kerzen zierte den Altar. Im Eingangsbereich sorgten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bistrotischen für Getränke und Selbstgebackenes.

In dieser Woche feiert die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen an sieben Abenden ihr „Hoffnungsfest“. Seit Monaten wurde die Übertragungsveranstaltung aus Dortmund vorbereitet. Dabei ist die Aldinger Kirchengemeinde eine von mehreren Hundert Veranstalterinnen.

„Ich bin sehr dankbar, dass so viele gekommen sind. Die Atmosphäre, die Stimmung, all das war sehr gut“, resümiert Diakonin Sieglinde Kamm, die das Hoffnungsfest mit einem Mitarbeiterteam federführend organisiert hat, so eine Pressemitteilung.

Die Themenreihe lädt Menschen ein, sich auf die Suche nach Gott zu machen und über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Dabei haben die Impulse aus der Übertragung genauso Platz wie das Gespräch im Anschluss.

Noch bis zum Samstag findet das Hoffnungsfest täglich um 19.45 Uhr in der Aldinger Mauritiuskirche, Hauptstraße 36, statt. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist ein 2G-Nachweis oder PCR Test erforderlich. Auch im Internet ist die Übertragung zu sehen: hoffnungsfest.eu