Hock mit fröhlichem Gesang

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung des Projektchors Aldingen in die Anlage der Gartenfreunde e.V. Diese sorgten mit vollem Einsatz für das leibliche Wohl der Gäste, der Projektchor hatte Ralf Brendle engagiert, der mit viel guter Laune, seinem Akkordeon und dicken Liederbüchern im Gepäck angereist war. So wurde an allen Tischen über drei Stunden fröhlich gesungen, wobei er immer wieder auf die Wünsche der Anwesenden einging. Jeder kam auf seine Kosten und die Zeit verging im Flug. Man war sich einig, dass dies eine rundum gelungene Veranstaltung war, die sich bis in die Abendstunden hineinzog.