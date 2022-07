Hochkarätige Tischtennistrainer in Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung der Tischtennis-Abteilung hat Torben Wosik, Bundesligaspieler in Berlin und ehemaliger Deutscher Meister, von der Tischtennis-Akademie in Böblingen einen zweitägigen Lehrgang in Aldingen veranstaltet. Mit dabei hatte er Evgeny Fadeev aus Dortmund (2. Bundesliga) und Yanhua Xu aus Böblingen (Bundesligaspielerin in Kroppach und Seniorinnen-Europameisterin).

Die drei Trainer zeigten den 22 Teilnehmern verschiedene Übungen für ein gezieltes Training und gaben wertvolle Tipps für ein neues Konzept, und das zwei Tage in der Halle bei den heißen Temperaturen der letzten Tage. Die Spieler aus Aldingen und aus anderen Vereinen waren trotzdem voll dabei und nahmen gerne an, was ihnen vorgestellt wurde. Die Trainer verteilten Aufgaben, wechselten die Trainingspartner durch, so dass man sich immer neu einstellen musste. Sie korrigierten Fehlhaltungen und betonten, wie wichtig Beinarbeit, Anspannung, Bewegung, die richtige Schlägerhaltung und die Körperhaltung sind.

Der Lehrgang war sehr intensiv und anstrengend, aber ein voller Erfolg und viele meldeten gleich ihr Interesse an weiteren Kursen an. Initiator der Veranstaltung war der Aldinger TT-Abteilungsleiter Günther Friedrich, der mit vielen Helfern nicht nur 13 Platten organisierte, sondern auch für die Unterkunft der Gäste, für Verpflegung und für einen Grillabend sorgte. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und die Teilnehmer meldeten gleich ihr Interesse für einen weiteren Kurs an.