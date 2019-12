Hobby-Fußballer kicken gegen Rassismus

Am vergangenen Sonntag organisierte das schulpädagogische Team zusammen mit dem Jugendreferat zum sechsten Mal das beliebte Fußballturnier „Kicken gegen Rassismus“. Fairness und Respekt waren die Grundlagen des gemeinsamen Fußballspiels.

Der Fußball ist vielfältig – genau wie unsere Gesellschaft. Wo also kann ein faires Miteinander in einer vielfältigen Gemeinschaft besser gelebt werden, als auf dem Fußballplatz? „Den Teilnehmern des Fußballturniers ,Kicken gegen Rassismus’ soll dieses faire Miteinander vermittelt werden. Durch das Instrument Fußball werden Vorurteile abgebaut, da gemeinsam mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen Fußball gespielt wird“ sagte Uwe Schmittutz vom pädagogischen Team der GMS Aldingen.

Auch die sechste Auflage des Fußballturniers wurde zu einem vollen Erfolg. Hier ging es nicht nur um das Siegen, sondern im Mittelpunkt standen dabei schon von Anfang an zum einen die Freude am gemeinsamen Spielen, also dem geselligen Aspekt des Sport, und zum anderen die Idee den Teamgeist des Fußballs mit politischer Aufklärungsarbeit zu verbinden. Natürlich freuten sich die Sieger über den Pokal. In den letzten zwei Jahren holte sich die Mannschaft „Erste FC Linksfuß‘“ als Sieger jeweils den Pokal. Nach einem weiteren Sieg am Wochenende darf diese Mannschaft endgültig den Wanderpokal sein Eigen nennen.

„Innerhalb kürzester Zeit war das Turnier voll belegt“ erklärte Marc Molsner vom Jugendreferat und einer der Organisatoren. 16 Mannschaften haben sich angemeldet, die aus Tuttlingen, Rottweil, Spaichingen, Neuhausen und Aldingen angereist kamen. Kurzfristig sagte jedoch eine Gruppe ab.

Die Fußballer spielten in Vierergruppen gegeneinander. Die zwei Besten jeder Gruppe kamen weiter. Sie trugen das Viertel- und Halbfinale bis zum Endspiel aus.

Über 200 Besucher verfolgten die 32 Spiele. „Die Schiedsrichtergruppe Tuttlingen freut sich jedes Mal die Veranstaltung unterstützen zu können“ sagte Schiri Michael Hetzel. Er selber pfeift bereits seit Beginn an, also insgesamt sechs Mal. Unterstützt wurde er von Daniel Dorsch (er pfeift in der Bezirksliga unter Beobachtung) und von Kadir Yagci (er pfeift in der Landesliga).

Auch Ludmilla Großmann gehört seit sechs Jahren zum Organisationsteam, das aus zwei Ehrenamtlichen, vier Personen vom pädagogischen Team und zwei Personen vom Jugendreferat besteht.

Für den Jugendreferenten war das Turnier wieder ein besonderer Höhepunkt vor Weihnachten. Am meisten freute es die Organisatoren, dass auch reine Flüchtlingsmannschaften teilnahmen. Unter den Teilnehmern wurde bereits abgestimmt, dass das Fußballturnier „Kicken gegen Rassismus“ im kommenden Jahr eine Fortsetzung findet.