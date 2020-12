History und Fantasy in der Buchbox

Neue Bücher stehen ab Samstagnachmittag, 26. Dezember, wieder im Regal und zwar Romane aus den Bereichen History und Fantasy:

17 historische Romane von 1342 bis 1948, zum Beispiel Bernhard Cornwell: Der Bogenschütze, Ulrike Schweikert: Das Kreidekreuz, Astrid Fritz: Die Tochter der Hexe, Rebecca Gablé: Der dunkle Thron, Wolf Serno: Der Wanderchirurg, Kate Morton: Das geheime Spiel, Die Tochter des Uhrmachers, Martin Sahler: Die englische Gärtnerin, Josephine Pennicott, Sturmtochter.

Zwölf Romane für Freunde der Richtung Fantasy über fremde Welten voller Magie und Geheimnisse, so auch sechs Bände von Jennifer Fallon: Kind der Magie, Erbin des Throns, Kind der Götter, Marion Zimmer-Bradley: Die Priesterin von Avalon, Wolfgang Hohlbein: Die Tochter der Himmelsscheibe, Magog, Anubis, Das Buch, Septimus Heap: Magyk, Lian Hearn: Das Schwert in der Stille.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), natürlich kontaktlos und kostenlos.

Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424-84957 (AB), oder Rita Rechlin, Telefon 07424-85002 (AB).

Das Team der Buchbox schreibt: „Das Buchboxteam bedankt sich herzlich bei den Buchspenderinnen und –spendern für die vielen schönen Bücher, Spiele, Puzzles und Zeitschriften.“ Sie hätten ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das Regal immer mit einem vielseitigen Angebot ausgestattet werden konnte.