Henne Henna singt freche Lieder

Strahlende Kinderaugen hat es am Dienstagnachmittag in der Festhalle in Dürbheim gegeben. Ein lustiges Kindertheater wurde im Rahmen des Kinderferienprogramms aufgeführt.

Organisator war kein Dürbheimer Verein, sondern das ganze fand nach privater Initiative statt. Caroline Grimm, Grundschullehrerin an der Schillerschule in Spaichingen und in Dürbheim verheiratet, hat den Zauberer, Bauchredner und Puppenspieler Christoph Frank aus Rottweil engagiert. Um die 90 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren lachten begeistert, als es um die „ Henne Henna“ ging und die Geschichte aus dem Bilderbuch „Das schönste Ei der Welt“. Die „Henne Henna“ legte im Laufe ihres Auftritts verschiedene farbige Eier und auch ein Ei im Rechteckformat. Dazu gab es freche Sprüche wie „Zicke zacke, Hühnerkacke“ oder „Unsere Omi fährt im Hühnerstall Motorrad“. Das gefiel natürlich dem jungen Publikum.

Wie kam nun Christoph Frank auf dieses Entertainment? Er war Erziehungsleiter in Ostfildern und Villingendorf und bereitete mit seinen Auftritten den kleinen Zuschauern große Freude. So kam sein Entschluss, mit einem Bühnenprogramm in die Selbständigkeit zu wechseln. Seit 1983 gibt es die „ Zauberbühne“ in Rottweil als Zauber- und Puppentheater.

In der kommenden Woche wird Christoph Frank in Trossingen auftreten. Am 15. September wird er, organisiert durch die „Tourist Info Rottweil“, eine Stadtführung mit Figurentheater in Rottweil anbieten. In Rottweil hatte er auch schon Vorstellungen auf dem „Thyssen-Turm“. Und in Tuttlingen wird er in der Stadtbibliothek sein Programm vorführen.