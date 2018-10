Hengstler-Mitarbeiter engagieren sich sozial

„Day of Caring“ nennt sich das Sozialprojekt des US-amerikanischen Fortive-Konzerns, dem die Aldinger Firma Hengstler angehört. Dazu haben sich in dieser Woche rund 60 Mitarbeiter des Unternehmens eingebracht.

Eine Gruppe hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, den Spielplatz „Riedwasen“ zu verschönern, beziehungsweise neuesten Vorgaben entsprechend herzurichten. Dabei wurden sie von Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde unterstützt.

Das Erdreich um das Klettergerüst wurde ausgehoben und durch ein Kiesbett ersetzt. Der Bereich um die Nestschaukel hat einen neuen Rindenmulch-Belag erhalten und der Basketball-Korb wurde abgeschliffen und neu gestrichen. Zu diesem Team gehörten unter anderem Geschäftsführer Jochen Feiler, seine Assistentin Simone Weiss und Julian Laturner, Student der Elektrotechnik bei Hengstler. Für sie alle war der soziale Gedanke der Antrieb sich bei dem Projekt einzubringen.

„Jeder Beitrag macht Sinn, es ist schön, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, und nun können die Kinder hier wieder schön spielen“, sagte Simone Weiss. „Auch ich möchte der Gemeinde gerne etwas zurückgeben“, sagte Julian Laturner.

Ehrenamt soll gestärkt werden

„Die Aktion geht auf eine Idee des Mutterkonzerns Fortive zurück und nennt sich daher Day of Caring. Zu deutsch würde man ihn vielleicht ,Tag des Kümmerns’ nennen“, erklärte Michael Barthels, Pressesprecher bei Hengstler. „In Deutschland ist das Ehrenamt schon stark und es soll so weiter gestärkt werden“, erklärte Barthels.

Es kämen viele Mitarbeiter mit guten Ideen in die Firma, die so diese Aktion weiter fördern, erklärte der Pressesprecher weiter. Beim Day of Caring können Mitarbeiter Einzel- oder Gruppenaktionen durchführen. „Wir hatten auch schon Teams, die Blutspendeaktionen organisiert haben“, berichtete Michael Barthels. Um den Tag durchzuführen, erhält jeder teilnehmende Mitarbeiter einen Tag bezahlten Urlaub.

Die Idee den Spielplatz Riedwasen zu verschönern kam auf, als Bürgermeister Ralf Fahrländer zu einem Termin bei der Firma Hengstler weilte. Das Gemeindeoberhaupt freute sich sichtlich über den Erfolg der Aktion. Für die Gemeindeverwaltung war es eine Selbstverständlichkeit, die so Tätigen mit einem Vesper zur Stärkung zu versorgen.