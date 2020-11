Helios veröffentlicht täglich Zahlen zur Intensiv-Auslastung seiner Kliniken

Tagesaktuell veröffentlicht Helios, nach eigenen Angaben Europas größter privater Klinikbetreiber, von nun an Zahlen über die Intensiv-Belegung in den 86 deutschen Helios Kliniken, darunter auch der in Rottweil. Unter www.helios-gesundheit.de/auslastung können Interessierte im Netz täglich Informationen aller Kliniken zur konkreten Belegung mit Covid-Patientinnen und -Patienten einsehen.

„Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nicht aussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann“, wird Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin (CMO), in der Pressemitteilung zitiert. „Entscheidend ist die Lage in den Kliniken. Um diese Informationslücke zu schließen, stellen wir die Angaben für alle Helios-Kliniken täglich auf unserer Webseite und unseren einzelnen Klinikseiten zur Verfügung“, .

Anders als im Frühjahr seien Covid-positiv Getestete nun in der Regel jünger und hätten einen milderen Krankheitsverlauf, so Meier-Hellmann. Viele von ihnen könnten in häuslicher Quarantäne bleiben und müssten nicht stationär versorgt werden.

Helios stellt Informationen zur Belegung mit Covid-Patienten auf den Normalstationen und den Intensivstationen sowie die Zahl des RKI zu den Neuinfektionen in der jeweiligen Region bereit. So erhalten Patienten, Medien und die Öffentlichkeit einen breiten Überblick über die Lage in den Helios-Kliniken.

Die Helios Kliniken verfügten über ausreichende Kapazitäten, heißt es in der Pressemitteilung, und könnten bei einem deutlichen Anstieg der stationären Covid-Patienten kurzfristig 1000 Intensivbetten zusätzlich zu den derzeit 1300 Intensivbetten aufstellen, so der Medizinische Geschäftsführer der Klinikgruppe. „Das Herunterfahren des normalen Betriebs im Frühjahr hat dazu geführt, dass teilweise auch notwendige Behandlungen nicht oder später als medizinisch geboten durchgeführt wurden. Aus diesem Grund wollen wir im besten Interesse unserer Patienten eine Wiederholung möglichst vermeiden, indem wir unsere Zahlen zum Zwecke einer ganzheitlichen Betrachtung und Bewertung zur Verfügung stellen“, betont Prof. Meier-Hellmann.

Außerdem biete Helios mit einer Corona-Videosprechstunde Nutzern deutschlandweit die Möglichkeit, bei Symptomen eine eventuelle COVID-19-Infektion bei den teilnehmenden Helios-Ärzten zunächst online abklären zu lassen. (Termine buchbar unter www.helios-gesundheit.de/corona-videosprechstunde.) Das digitale Angebot sorgt dafür, dass Menschen mit dem Verdacht auf eine Corona-Infektion zunächst keine Arztpraxis oder Klinik aufsuchen. Zudem soll so der Zugang zu medizinischen Informationen rund um das Corona-Virus erleichtert werden.

Mit dem digitalen Angebot möchte Helios den Bedenken der Menschen begegnen, im Fall einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus eine Arztpraxis oder Klinik aufzusuchen.